«Рада Старійшин» запросить людей поважного віку на благодійний вечір

By  | 25.09.2017 | Filed under: Новини

У неділю, 1 жовтня, відзначається Міжнародний День людей поважного віку. З цієї нагоди Трускавецька міська громадська організація «Рада Старійшин» (голова Лев Грицак) організовує благодійний вечір-банкет на 180 осіб. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання президії громадської організації.

На захід запросять ветеранів війни та праці, інвалідів, самотніх та малозабезпечених пенсіонерів. Проведуть благодійний вечір-банкет в банкетному залі готельно-курортного комплексу «Карпати».

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