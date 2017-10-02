«Рада Старійшин» запросить людей поважного віку на благодійний вечір

У неділю, 1 жовтня, відзначається Міжнародний День людей поважного віку. З цієї нагоди Трускавецька міська громадська організація «Рада Старійшин» (голова Лев Грицак) організовує благодійний вечір-банкет на 180 осіб. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання президії громадської організації.

На захід запросять ветеранів війни та праці, інвалідів, самотніх та малозабезпечених пенсіонерів. Проведуть благодійний вечір-банкет в банкетному залі готельно-курортного комплексу «Карпати».

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