Рада Старійшин звернулася до Генерального прокурора України, закликаючи накласти арешт на майно ПрАТ «Трускавецькурорт»

Президія міської громадської організації «Рада Старійшин» м. Трускавця на своєму засіданні 28 грудня звернулася із зверненням до Генерального прокурора України Юрія Луценка, в якому виклала чітку позицію щодо переслідування громадських активістів та закликала Генеральну прокуратуру накласти арешт на майно ПрАТ «Трускавецькурорт». «За» одноголосно проголосували 12 присутніх на засіданні членів Президії МГО «Рада Старійшин».

Нижче публікуємо повний текст звернення.

«Генеральному прокурору України

Луценку Ю.В.

Шановний Юріє Віталієвичу!

На засіданні міської громадської організації «Рада Старійшин» обговорено ситуацію, що виникла в зв’язку з неправомірними діями ПрАТ «Трускавецькурорт», якими заподіюється непоправна, колосальна шкода курорту, встановленням плати за відпуск води відпочиваючим в бюветі та мешканцям міста, зверненням до Генерального прокурора України народного депутата Стеценка Д.О., відкриттям провадження щодо громадських активістів та іншні важливі питання, що мають громадський розголос. (Протокол засідання МГО «Рада Старійшин» додається).

Хочемо до Вас звернутися з наступним.

Занепад курорту Трускавець, який має свою 200-літню історію, репутацію та бренд, розпочався з моменту передачі профспілкового майна АТ «Укрпрофоздоровниця» ЗАТ «Трускавецькурорт» (тепер ПрАТ «Трускавецькурорт»), зокрема передачі гідромінеральної бази.

Так звана господарська діяльність ПрАТ «Трускавецькурорт» по викачуванню найціннішого багатства народу – «Нафтусі», може призвести до непоправних негативних наслідків, до екологічної катастрофи.

Стан гідромінеральної бази на сьогоднішній день такий, що курорту Трускавець більше загрожує стан експлуатації мінеральних вод, ніж техногенна катастрофа, зв’язана з обвалом рудника № 2 Стебницького ГХП «Полімінерал».

Дана проблема потребує негайного втручання у ситуацію з боку держави, оскільки можемо втратити не тільки курорт, а взагалі місто Трускавець як недотаційну одиницю: робочі місця, податки, інфраструктуру, привабливість туристів, лікувальні заклади і т.д. і т.п.

Завдяки спритній корумпованій схемі Українська Республіканська Рада профспілок, маючи майно держави у віданні, незаконно передало у власність АТ «Укрпрофоздоровниця» санаторії, поліклініки, лікарні, їдальні, підприємства, всього 24 об’єкти, в тому числі гідрогеологічну режимно-експлуатаційну станцію (далі ГГРЕС) разом з гідромінеральною базою. В свою чергу АТ «Укрпрофоздоровниця» незаконно передало це майно як внесок до Статутного фонду ЗАТ «Трускавецькурорт» (на сьогодні ПрАТ «Трускавецькурорт»).

На даний час 99,7% акцій ПрАТ «Трускавецькурорт» належить ТзОВ «Поліінвестгруп», засновниками якої є офшорні компанії: кіпрська компанія «Максімаленд Лімітед», британська компанія «ДВ Корпорейшен Лімітед». Причому, британська компанія зареєстрована кіпрським офшором «Вінок інвестменс лімітед», а також фізичними особами Борисенко Н.О., Кулик О.Ю., Вінокуров С.О., Іоффе Ю.Я., Якубенко П.П. і Якубенко В.П.

Вся діяльність ПрАТ «Трускавецькурорт» була спрямована на визиск та експлуатацію ресурсу, без належних вкладень та інвестицій, без підтримки в належному стані існуючої бази, у тому числі гідромінеральної бази курорту.

За час майже 18-тирічної так званої «успішної» діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт» заподіяно курорту колосальної шкоди:

- родовища мінеральних вод «Липки» і «Юзя» забруднені через недогляд;

- кількість працівників скорочено з 5 700 до 300;

- суми податків на доходи з фізичних осіб за період з 2010 по 2016 рр. зменшилась у 6 разів;

- ціна на мінеральну воду зросла з 4 тис. 600 грн. за 1м. куб. в 2015 до 8 тис. 750 грн. в 2017 р.;

- продано 7 корпусів санаторію «Берізка», 6 корпусів санаторію «Каштан», 4 корпуси санаторію «Юність», Палац культури «Мир» та Палац культури імені Шевченка. Санаторій «Весна» проданий окремим власникам «Міротелю», санаторії «Рубін» і «Янтар» більше двох років не працюють, санаторії «Кристал» і «Алмаз» передані в оренду;

- продані центральна курортна поліклініка, озокеритолікарня №2, харчова технологічна лабораторія, корпус радіологічної лабораторії та ще декілька десятків об’єктів.

На сьогоднішній день більшість ліквідного нерухомого майна ПрАТ «Трускавецькурорт» знаходиться в обтяжені кіпрської компанії «Ронсен Істіблішмент лімітед».

Об’єкт, який визначає розвиток нагірної частини Трускавця – бювет №2 – закрито, в зв’язку з нібито відсутністю коштів на ремонт, хоча проект ремонту не замовлено. Очевидно, що бювет теж готується до продажу.

Яскравим прикладом нанесення шкоди курорту з боку керівництва ПрАТ «Трускавецькурорту» є наступний факт. Як відомо, в місті Трускавці знаходиться перша зона охорони мінеральних джерел, де заборонено проведення будь-яких будівельних робіт. В часи керування в Трускавці міського голови Козира Р.Я. (2010-2015 роки) ПрАТ «Трускавецькурорт» передав приміщення туалету біля нижнього бювету в оренду ФОП Сивому П.М. – родичу згадуваного вище екс-мера Трускавця Козира Р.Я.

На даний час, СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016140140000190 від 28.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за фактом самоуправства ФОП Сивим П.М., а саме: проведення в межах першої санітарної зони охорони мінеральних джерел за адресою м. Трускавець, площа Торосевича, 5 – незаконних будівельних робіт на місці зазначеного вище туалету, де на сьогоднішній день протиправно відкрито кафе і торговий центр.

Мінеральні води родовищ курорту належать до природних лікувальних ресурсів, дозвіл на видобування яких видається в певних обсягах, ліміт затверджується державним органом, який видає спецдозвіл на видобування. Контроль за дотриманням цих лімітів та кондиційним станом мінвод виконувала державна ГГРЕС. Передача державної ГГРЕС приватній структурі-монополісту – ПрАТ «Трускавецькурорт», звела роботу по контролю фактично до нуля, оскільки ПрАТ «Трускавецькурорт» себе сам контролювати не буде. В останні два-три роки контроль за станом гідромінеральної бази та дослідження «Нафтусі» були зведені до критичного мінімуму. Приміщення ГГРЕС ПрАТ «Трускавецькурорт» закрито, опечатано і підготовлене до продажу, кількість працівників скорочено із 130 до 60.

Більш того, ПрАТ «Трускавецькурорт» як монополіст зловживає своїм правом та порушує діюче законодавство щодо економічної конкуренції.

Мінеральну воду ПрАТ «Трускавецькурорт» як монополіст відпускає 30 підприємствам, при цьому, зловживаючи своїм становищем монополіста, всупереч положенням Закону України «Про захист економічної конкуренції», суттєво, без будь-якого економічного обгрунтування, піднімає ціни з постачання мінеральної води на вивіз.

При плановій рентабельності санаторних закладів 4-7%, фактично у період економічної кризи значно меншій, а в окремі періоди дотаційній економіці, такі дії з боку ПрАТ «Трускавецькурорт» є руйнівними для підприємництва Трускавця.

З приводу вчинення неправомірних дій посадових осіб ПрАТ «Трускавецькурорт» щодо незаконної експлуатації та операцій з гідромінеральною базою м. Трускавця, за зверненням МГО «Рада Старійшин», СВ Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області, розпочато кримінальне провадження №12017140140000665 за ст.365 КК України (лист ГУ НП України у Львівській області від 30.11.2017 року за № 4862/02/46-17, додається до звернення)

Крім того, з ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/330685/17-к від 01.06.2017 року вбачається, що слідчими органами ДПС проводиться розслідуванням за фактом того, що в період з 22.08.2014 року по 23.03.2016 року були створені суб’єкти підприємницької діяльності, в тому числі ПрАТ «Трускавецькурорт», з метою прикриття незаконної діяльності – продаж цінних паперів, які мають ознаки сміттєвих, з метою отримання грошових коштів з подальшим переведенням їх у готівку для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Наведені вище факти доводять неправомірність дій посадових осіб ПрАТ «Трускавецькурорт» при здійснені господарської діяльності в зоні курорту Трускавця.

Більш того, згідно діючого законодавства ПрАТ «Трускавецькурорт» як монополіст повинно ціни на відпуск мінеральної води погоджувати в Антимонопольному комітеті та затверджувати виконкомом Трускавецької міської ради. Однак цього не зроблено, і тому ціна, яку встановлює ПрАТ «Трускавецькурорт» на відпуск мінеральної води, є незаконною.

Порушуючи положення нормативно-правових актів, ПрАТ «Трускавецькурорт» видобуває мінеральну воду без належного обліку видобування, більше того, вода видобувалася в той час коли спеціальний дозвіл на користування надрами Наказами Державної служби геології в 2016-2017 роках був зупинений.

Не маючи жодних правових підстав, та з порушенням законодавства, про які йшлося вище, ПрАТ «Трускавецькурорт» намагалося встановити в бюветі №1 плату не за відпуск води, а за одне відвідування за ціною 3,50 грн., що справедливо обурило громадськість міста, і громадськими активістами було пошкоджено незаконно встановлені турнікети .

З даного приводу міська громадська організація «Рада Старійшин» звернулася до Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – ЛОТВ АМК України). За результатом розгляду звернення ЛОТВ АМК України прийняло рішення від 17.12.2017 №61р/к відповідно до якого визнано, що ПрАТ «Трускавецькурорт» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 2 статті 50 цього ж Закону, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забезпечення гідромінеральною сировиною Трускавецького родовища в бюветах № 1,2 шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. За вчинене порушення на ПрАТ «Трускавецькурорт» накладено штраф у розмірі 68 тис. грн. (лист ЛОТВ АМК України від 12.12.2017 року за №13/04-2378 додається до звернення).

Кримінальним Кодексом України передбачено, якщо дії вчинені в умовах крайньої необхідності, то виключається відповідальність за вчинене правопорушення. З огляду на це, відповідальність в рамках кримінального провадження за № 12017140140000650 від 08.11.2017 року за ч.1 ст. 194 КК України, за фактом пошкодження турнікетів в Бюветі № 1 громадськими активістами, виключається, так як їхні дії були вчинені в умовах крайньої необхідності, оскільки вони припиняли незаконні дії, вчинені працівниками ПрАТ «Трускавецькурорт», які загрожували суспільним інтересам.

З огляду на викладене, просимо:

- забезпечити всебічне, повне та об’єктивне розслідування вказаних вище кримінальних проваджень та прийняти по них законне та обґрунтоване рішення. В ході розслідування накласти арешт на майно ПрАТ «Трускавецькурорт»;

- вжити заходів щодо повернення незаконно приватизованого майна ПрАТ «Трускавецькурорт» у державну власність.

Додатки:

1. Копія листа СУ ГУНП у Львівській області на 1 арк.;

2. Копія листа ЛОТВ АМК України на 4 арк;

3. Протокол засідання ГМО «Рада Старійшин».

З повагою, за дорученням Президії Голова МГО «Рада Старійшин» Лев Грицак

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