Рада ветеранів визнала кращими меценатами та патріотами Трускавця Лева Грицака, Ігоря Кісака та Олександра Чебаненка

Трускавецька міська організація Ради ветеранів (голова Віктор Бессарабов) напередодні Нового року відзначила кращих меценатів та патріотів Трускавця. Ними стали генеральний директор ГКК «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин» Лев Грицак, громадський діяч, підприємець, голова ГО «Довіра» Ігор Кісак та депутат Львівської обласної ради, голова правління ЗАТ «СГК «Дніпро-Бескид» Олександр Чебаненко.

Вручення грамот та подяк відбулося 28 грудня. Лев Грицак отримав відзнаку під час засідання Президії МГО «Рада Старійшин». Під час її вручення Віктор Бессарабов зазначив, що вперше Рада ветеранів, котра представляє інтереси близько шести тисяч трускавчан, визначає не лише кращого мецената, а ще й кращого патріота. За словами Віктора Андрійовича, Лев Ярославович вартує цієї нагороди хоча б з огляду на його активну позицію у справі відстоювання інтересів громади щодо збереження «Нафтусі» та гідромінеральної бази курорту в цілому. Від себе зазначимо, що в 2017 році Трускавець прикрасила скульптура Патріарха Йосифа Сліпого, меценатом спорудження якої виступив Лев Грицак.

Вручення нагород для Ігоря Кісака та Олександра Чебаненка проходило в більш святковій атмосфері – за банкетним столом. Ветерани Трускавця зібралися 28 грудня на урочистий банкет, щоб символічно зустріти Новий Рік, привітати одне одного з Різдвяними святами та вшанувати кращих благодійників. Ігор Володимирович як член Ради ветеранів – частий гість в приміщенні на Івасюка, 17, а от Олександр Іванович буває тут рідше. Обидва мужі були удостоєні високих слів похвали за їхні добрі діла, за їхню допомогу нужденним та потребуючим, за їхню турботу про місто та про майбутнє Трускавця.

Звісно, кожен на своєму місці робить все від нього залежне, вносячи власну лепту у справу розвитку Трускавця. Ігор Кісак не лише зводить статую Христа-Спасителя на Гошівській горі, але й активно ангажується в громадські справи, стаючи на стороні справедливості та громади. Олександр Чебаненко відстоює інтереси міста-курорту в обласній раді, допомагає трускавчанам, які звертаються за допомогою, і, звісно ж, не забуває про Раду ветеранів, котра об`єднує шість громадських організацій нашого міста.

Вручення нагород проходило у святковій атмосфері, зі словами привітань виступили також почесний голова ветеранської організації Юрій Голембійовський, юрист організації Володимир Стец, заступниця голови Ради ветеранів Марія Біляк, депутат Трускавецької міської ради Роман Бучкович та інші. Віктор Бессарабов висловив радість з того приводу, що у місті є справжні меценати та патріоти – такі як Ігор Кісак, Лев Грицак та Олександр Чебаненко. Він зазначив, що меценатів у Трускавці є значно більше, проте саме вищезазначені люди найпершими відгукуються, коли ветерани мають ті чи інші потреби. Голова Ради ветеранів побажав всім учасникам святкового зібрання здоров`я, віри у власні сили, та висловив впевненість, що спільними силами ми змінюватиме наш Трускавець на краще.

Володимир Ключак

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