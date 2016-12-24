Рафтинг в Україні – не спорт

Рафтинг – це молодий та динамічний вид спорту, суть якого полягає в сплаві по гірським річкам на спеціальних надувних човнах – рафтах. Ще в 1997 році була заснована Міжнародна Федерація Рафтингу, яка станом на 2016 рік об’єднує 56 країн-членів.

Всеукраїнська Федерація Рафтингу – громадська організація, створена на початку 2016 року з метою популяризації рафтингу в Україні, організації змагань та участі українців у міжнародних рафтинг-заходах. Для таких амбітних задач, у першу чергу, потрібно, аби в Україні офіційно з’явився такий вид спорту – рафтинг. Без офіційного визнання федерація не може присвоювати розряди спортсменам, кваліфікацію сюддям та звання тренерам. Цей перелік є технічним, але він суттєво впливає на мотивацію усіх, хто залучений до змагань.

12 жовтня 2016 року ГО “Всеукраїнська Федерація Рафтингу” подала до Мінмолодьспорту 5 комплектів документів для визнання рафтингу видом спорту в Україні. Серед документів була інформація про проведені заходи: численні семінари, тренування і перші змагання, заплановані на 5 листопада. Зрозуміло, змагання пройшли успішно, було залучено 8 команд у класі R4. Протоколи Федерація повинна була представити комісії Мінмолодьспорту з визнання рафтингу видом спорту в Україні.

20 грудня така комісія відбулася, але в закритому режимі та без повідомлення представників Федерації. “Рафтинг дуже схожий на каное”,- звучало на комісії, тож цього виду спорту найближчим часом офіційно не існуватиме, а у змаганнях і надалі братимуть участі “аматори”, які не зможуть оформити книжок спортсменів.

Цікаво додати, що вже з 2017 року Міжнародна Федерація Рафтингу стане членом спортивної асоціації Sport-Accord та підписантом антидопінгової декларації WADA для того, аби включити змагання на чотирьохмісних рафтах до Олімпійської програми ігор 2024 року. Цілком можливо, що Федерація Каное України, яка включила веслувальний слалом у список “своїх” видів спорту, хоче віджати і рафтинг.

Трускавецький вісник

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