Рандеву з Трускавцем

Невеличка віртуальна подорож по нашому місту здійснилась 29 червня у Трускавецькій міській бібліотеці. Учасники подорожі на мить поринули в мальовничий райський куточок, який за часи свого існування зцілив мільйони людей.

Рандеву проходило із зупинками, кожна з яких розкривала багато цікавого і невідомого. Для гостей транслювався фільм «Спацер по старому Трускавцю» в якому брали участь бібліотекарі-актриси. Також була невеличка зупинка біля костелу Успіння Пресвятої Діви Марії з його красивим внутрішнім оздобленням.

А на вікенд ми відправилися у СПА-центр. Це один із найбільш сучасних фешенебельних курортних комплексів. Насамкінець всі ознайомилися з літературою про колоритне і цілюще наше місто-казку, місто-мрію…

Хотілося б додати лише одне – любіть свій Трускавець так, як люблять його наші гості.

До нових рандеву!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читальної зали Трускавецької ЦБ

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