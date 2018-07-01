Раніше судимого мешканця Стебника, який вчинив замах на убивство правоохоронця, триматимуть під вартою

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, працівниками Нацполіції повідомлено про підозру 33-річному раніше судимому за умисне вбивство мешканцю Стебника у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, п.13 ч.2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).

Подія трапилась цьогоріч 29 червня на одній із вулиць м. Стебник.

Як з’ясувалось, ще у 2016 році чоловік звільнився з місць позбавлення волі, проте на шлях виправлення не став і вже у 2018 році вчинив нове правопорушення.

Так, на ґрунті особистих неприязних стосунків зловмисник завдав 41-річному працівнику державної установи «Дрогобицька виправна колонія №40» численних ударів викруткою у життєво важливі органи.

Завдяки очевидцям, які затримали підозрюваного до приїзду правоохоронців, а також лікарям Дрогобицької міської лікарні №1, життя потерпілого вдалось врятувати.

Лиходія затримано у порядку ст. 208 КПК України на місці події, а також учора, 1 липня, слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Також читайте