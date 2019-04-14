Ранні овочі: небезпека чи користь?

Весна… Перші молоді овочі вже з’явились на прилавках. Купуючи їх ми отримуємо перші весняні вітаміни. Однак не слід забувати і про нітрати, тому що у ранніх весняних овочах часто завищений рівень нітратів. Їх застосовують для того, щоб прискорити зростання й дозрівання
Небезпека споживання продуктів харчування та води із завищеним вмістом нітратів полягає у тому, що нітрати в організмі відновлюються до нітритів, які перетворюють гемоглобін у метгемоглобін, що не здатний переносити кисень, до клітин і тканин. У результаті може розвитися кисневе голодування організму. Особливо шкідливі овочі та вода, забруднені нітратами, для дітей, вагітних жінок чутливими є також особи похилого віку, хворі на анемію, дихальну та серцево-судинну системи.
Щоб вберегтися від отруєння, Держпродспоживслужба пропонує дотримуватися кількох правил:
1. Постарайтеся купувати ранні овочі в магазинах: там продукцію перевіряють на вміст шкідливих речовин.
2. Не вибирайте великі плоди, бо це одна з візуальних ознак наявності в ньому стимулюючих речовин.
3. Уся зелень (кріп, шпинат, петрушка) і огірки повинні бути темно-зеленого кольору; обріз коренів зелені повинен бути свіжим, а огірки – твердими і з тонкою шкіркою.
4. Рання капуста безпечніша, коли не дуже тверда, з яскраво-зеленими блискучими листками і свіжим обрізом. Плоди редису мають бути не дуже великі, але тверді і рівномірно забарвлені, без темних і жовтих плям. При виборі болгарського перцю звертайте увагу на чашечку – вона має бути зелена і мати свіжий обріз.
5. Найбільше нітратів – у серцевині чи качані плода. Тому жорсткі ребра капусти, розташовані біля качана, краще не вживати. Обов’язково видаляйте жовту серцевину з червоного помідора.
6. У домашніх умовах можна дещо зменшити шкідливий вміст нітратів. Головне правило – перед вживанням і приготуванням ретельно мийте овочі, видаляйте позеленілі частини (картопля, морква), а також замочіть їх на 15-20 хвилин у холодній воді, злийте воду і замочіть ще раз.
7. В огірках і редисі бажано зчищувати шкірку, зрізати плодоніжки і хвостики не менш, як сантиметр з обох бокiв. Це ж стосується й ранньої моркви, буряка. Стебла зелені (петрушка, кріп тощо) накопичують більше нітратів, ніж гілочки, тож краще їх не вживати.
8. Овочі, які не піддаєте термообробці – огірки, помідори, капуста, зелень – перед вживанням окропіть лимонним чи гранатовим соком: їхня кислота має властивість знешкоджувати нітрати. Нітросполуки в шлунку перетворюються на небезпечні лише під впливом нітробактерій, а лимонна кислота швидко заблокує їхнє розмноження.
9. При тепловій обробці рівень нітратів знижується на 60-80%, але відвар із ранніх овочів необхідно злити відразу ж після варіння, а вже потім солити овочі.
10. Не варто тримати овочі довго навіть у холодильнику, адже при зміні температури і тривалому зберіганні нітрати швидко перетворюються на нітрити.
11. Салати найкраще готувати на один раз і не зберігати розрізані овочі в холодильнику.
12. Перед приготуванням «молодого» борщу овочі варто спершу проварити в невеликій кількості води і злити її, а вже на свіжій – готувати страву.
При перших ознаках отруєння. Якщо, незважаючи на всі обережності, все-таки отруїлися ранніми овочами і спостерігаються такі симптоми як діарея, блювота, колікоподібні болі в животі, потрібно звернутись до лікаря.
Наталія Сов`як, Дрогобицьке районне управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області
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