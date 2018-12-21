Разом ся згуртуймо та заколядуймо

Різдвяна магія. Зашелестіли крильцями ангели у білих льолях, до неба піднімалася хмарка іскристих сніжинок і під перебіг дзвінких цимбалів до хати тихо увійшло Різдво…

«Люди добрі, колядуйте, Сина Божого віншуйте!» Такими словами 10 січня зустріли гостей працівники центральної бібліотеки і з порога лунали дзвінкі колядки, святкові віншування. За різдвяним столом присутні пригадували призабуті колядки наших дідів-прадідів і частувалися смачними пампухами. З особливим теплом була виконана величальна «Добрий вечір тобі, пане господарю». Родзинкою заходу стала патріотична колядка «Нова радість стала», виконана на новий лад.

Догоріла свіча, столи спорожніли, настала тиша та в повітрі ще довго панував дух Різдва і нагадував про народження Месії, Спасителя світу.

З Різдвом святим ми вас вітаєм,

Добра і злагоди бажаєм.

Хай щастя Бог вам посилає,

Христос ся рождає!

Підготувала Ореста Касперська, Трускавецька ЦБС

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