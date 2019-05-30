Реабілітаційний центр “Назарет” відсвяткував 15-літній ювілей

By  | 12.06.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, 9 червня у с. Рихтичі на Дрогобиччині відбулись святкування 15-річчя заснування Реабілітаційного центру “Назарет”. З цієї нагоди в храмі, що розташований на території РЦ “Назарет”, Божественну Літургію відслужив владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, у співслужінні о. Ігоря Козанкевича, директора БФ “Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії”, та інших священиків, які здійснюють служіння в “Карітас СДЄ”. Участь у святкуваннях взяли меценати закладу, а також родичі реабілітантів і реабілітанти-випускники.

Під час проповіді владика Ярослав назвав Реабілітаційний центр “Назарет” домом милосердя, що повстав завдяки старанням ентузіастів з терен Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ, а сьогодні виріс у всецерковний заклад. “Центр відкриває свої двері перед тими, хто потрапив у скрутне становище, переживає важкий етап власного життя”, – наголосив проповідник.

За словами владики, в Центрі учасники реабілітації, звільняючись від узалежнень, наново усвідомлюють гідність людського життя і переживають своє духовне і фізичне зцілення. “Благовість християнської віри полягає в тому, що, незважаючи на те, як би низько людина не впала, вона завжди може розраховувати на Бога, який простягає їй руку допомоги”, – сказав єпископ.

Проповідник запевнив, що Господь зціляє людей з розбитим життям, втраченими надіями, перекресленими перспективами, поразками. “Бог бере уламки людського життя і змінює їх на щось прекрасне і сповнене змісту, Він дає зцілення та відновлює мету життя”, – додав владика Ярослав. Для цього людина має співдіяти з Богом – Божественним лікарем понівечених людських доль, – який завжди на неї очікує.

Наприкінці проповіді владика Ярослав зазначив, що 15-літній ювілей діяльності РЦ “Назарет” є нагодою подякувати Богові за те, що Він і надалі, як Батько, перебуває поруч зі своїми людьми. “У цей ювілейний день бажаю радості усім членам спільноти «Назарету». Відчуйте у своєму житті Божу присутність і нехай вона внесе новий імпульс у Ваше життя і плани на майбутнє у вашому служінні. Нехай Чоловіколюбний Господь у кожному вашому починанні і ділі дарує через Свого Святого Духа мир, охорону, сприяння і благодатну невидиму допомогу”, – побажав спільноті “Назарету” владика Ярослав.

Після завершення Літургії святкування продовжились концертом за участі групи “Мері”, групи “Навігатор”, італійського співака Альфонсо Олівера та інших виконавців.

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