Реабілітація воїнів АТО з посттравматичним стресовим розладом

10 жовтня у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» (військовий санаторій) проходив круглий стіл на тему «Передумови сприяння лікувальному процесу в відділенні психологічної допомоги та реабілітації в ЦМРтаСЛ «Трускавецький». Мова йшла передусім про реабілітацію воїнів АТО з ПТСР (посттравматичним стресовим розладом». Ініціатором проведення круглого столу став капелан Олександр Вівчур, голова благодійного фонду «Відкрите серце», він же став і модератором круглого столу.

Півторагодинний захід був логічно розділений на кілька частин – ознайомлення з відділенням психологічної допомоги в санаторії, духовні заходи, культурна програма, співпраця з управлінням праці та соціального захисту і відділом культури Трускавецької міської ради, волонтерська допомога, співпраця з засобами масової інформації, допомога співдружності ділових людей в реабілітації учасників АТО.

Після вступного слова Олександра Вівчура та перегляду короткого фільму на тему посттравматичного стресового розладу виступили представники військового санаторію – заступник начальника ЦМРтаСЛ «Трускавецький» Роман Перченко та начальник відділення медичної реабілітації Євген Кіт. Останній зокрема розповів про інформаційну кампанію, культурно-масову роботу, психологічну допомогу та проблеми, з якими стикаються у своїй роботі психологи санаторію. Виступ Євгена Кота був досить предметним і викликав істотне зацікавлення учасників круглого столу, особливо щодо проблем депресії, нав`язливих станів, алкоголізму, взаємовідносин в сім`ї, на роботі, на службі.

В підрозділі «Духовні заходи, які сприятимуть реабілітації учасників АТО» слово мали о. Богдан Андроник (УПЦ КП) та пастор Анатолій Кузьмич (християнська церква «Добра Новина»). Вони висловили готовність жертвувати своїм часом та іншими засобами для такої доброї справи як реабілітація воїнів АТО. Для прикладу, пастор Анатолій Кузьмич зазначив, що є випадки, коли сам психолог собі ради не дасть, тому має бути співпраця психологічної служби та представників духовенства. Було запропоновано узгодити з самими реабілітантами час проведення таких зустрічей з настоятелями різних конфесій. Про те, що такі заходи потрібно проводити не для галочки, а виключно зі спрямованістю на результат, говорив помічник пастора церкви «Добра Новина», депутат Трускавецької міської ради, журналіст Руслан Цехмейстер.

Про соціальну та культурну допомогу говорили представники УПСЗН ТМР та відділу культури ТМР, натомість доповідь на тему співпраці із ЗМІ мав автор цих рядків. Волонтерів на круглому столі представляли Сергій Розора та Леся Гарасимів, які сприяють реальній реабілітації бійців фактично від початку ведення бойових дій на Сході України, тобто з 2014 року і по сьогодні. Їхній діяльності вартувало б присвятити не одну публікацію, адже цих волонтерів добре знають всі, хто потребував допомоги. Для прикладу, голкотерапія від корейського доктора Кіма, яка для бійців АТО завдяки Сергієві Розорі є безкоштовною, часто дає вражаючі результати, про що, до речі, писав і «Трускавецький вісник».

Надзвичайно цікавими та змістовними на круглому столі були виступи представників психологічних служб. Так, про свою роботу розповідали психолог ЦМРтаСЛ «Трускавецький» Ірина Яворська, психолог Дрогобицького міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Ростислав Пелехач, представниця Психологічної кризової служби Світлана Олеськів. Інколи бар`єр, який існує між АТОвцем та навколишнім середовищем, у тому числі психологами, зламати важко. Питання «Чи ти був на фронті? Що ти знаєш про це? Чи помирав хтось на твоїх руках/очах?» є неоднозначними і потрібен час, щоб «розкрити» людину, спонукаючи її до щирості. Висловити те, що непокоїть в глибині душі, «проговорити» тему часто означає зробити перший крок до психологічної реабілітації. Психологи застосовують різні методики, але мета одна – допомогти і жодним чином не зашкодити. Так що психологічна допомога стане одним з наріжних каменів нового проекту, який реалізовуватиме у військовому санаторії БФ «Відкрите серце».

Також під час круглого столу виступали один з керівників реабілітаційного центру ГО «Тверезість – вибір сильних» у Східниці Микола Неклюдов, представник Співдружності ділових людей Дрогобича Володимир Бутрий, відеооператор Руслан Цехмейстер та інші. Із заключним словом та надією на поглиблену співпрацю виступив начальник санаторію, депутат Трускавецької міської ради, полковник Василь Вовчанський.

Як не дивно, та до участі у круглому столі чомусь не були запрошені місцеві трускавецькі АТОвці, котрих об`єднає ГО «Меч Арея». Про це під час свого виступу зазначив автор цих рядків. Також слід зазначити, що АТОвці перебувають на реабілітації не тільки в військовому санаторії, але й у «Женеві», «Карпатських Зорях», де були випадки неналежного обслуговування, хоча держава оплатила путівки належним чином. Звісно, є воїни, які оздоровлюються і в інших санаторіях Трускавця, тож не потрібно забувати і про них. Все це потрібно враховувати, зважуючись на такий масштабний проект, який планується започатковувати у Трускавці.

Володимир Ключак

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