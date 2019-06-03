Редактор газети «Нафтовик Борислава» отримав грамоту Львівської обласної ради

By  | 07.06.2019 | Filed under: Новини

Львівська обласна рада відзначила журналістів Львівщини з нагоди професійного свята, яке проходило вчора, 6 червня. Заходи, організовані ЛОР, відбувалися у Львівському палаці мистецтв.

Приємно, що серед нагороджених грамотами є і представник Дрогобиччини – редактор газети «Нафтовик Борислава» Петро Степанович Магур. Він отримав грамоту обласної ради за вагомий внесок у розвиток інформаційного простору Львівщини, високий професіоналізм, особисті творчі здобутки, з нагоди Дня журналіста та 60-річчя від дня заснування Національної спілки журналістів України. Вітаємо!

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