Рекомендації щодо оздоровлення дітей

Чим наповнити дозвілля дітей? Доречно, щоб це були ігри, розваги, спостереження, праця в природі, загартувальні процедури, походи, спортивні свята. Цікавими для дітей будуть лялькові вистави, концерти, вікторини, інсценівки, драматизації казок, у яких вони будуть брати безпосередню участь.

Загартувальні процедури

Загартування повітрям

- повітряні ванни в приміщенні;

- повітряно-сонячні ванни на прогулянках. Проводити прогулянки слід за будь-якої погоди. При загартуванні повітрям дуже важливо правильно вдягати дитину відповідно до сезону і погоди, щоб забезпечити їй вільну рухливість і необхідний тепловий комфорт. У теплі дні організовують ігри середньої рухливості, щоб діти не перегрівалися);

- сон на повітрі (якщо є умови);

Загартування водою

- обтирання. Початкова температура води — 38-40°С, у подальшому її знижують до 26-24°С;

- обливання. Загартуванню сприяє обливання стоп як самостійна процедура і в комплексі з ходінням босоніж по підлозі, холодному та гарячому піску);

- купання (у гумових басейнах, встановлених на майданчиках, у відкритих водоймах разом з батьками);

- ходьба по вологому килимку, змоченому в сольовому розчині.

Загартування сонцем

- Дітям рекомендується короткотривале перебування на сонці.

- Перші сонячні ванни треба приймати при температурі повітря не нижче +18°С. Тривалість їх не повинна перевищувати 5 хвилин (далі додавати по 3-5 хвилин, поступово доводячи до години).

- Приймати сонячні ванни найкраще вранці, коли повітря особливо чисте і ще не занадто пекуче, а також ближче до вечора, коли сонце хилиться до заходу.

- Не рекомендується загоряти безпосередньо перед їжею і відразу після неї. Сонячні ванни можна приймати через 30-40 хвилин після сніданку, а закінчувати не менш ніж за годину до чергового прийому їжі.

- Абсолютним протипоказанням до проведення сонячних ванн є температура повітря +30 Сْ.

- Після сонячних ванн, а не до них, дітям призначають водні процедури.

- Рекомендується не перебувати на сонці в повній нерухомості.

- Для попередження перегріву та сонячного удару дітям обов’язково потрібно надівати білі панами або хусточки.

Заняття з фізичної культури

- Улітку, як і взимку, заняття складається з трьох частин, але при його проведенні необхідно кожного разу враховувати стан погоди, в залежності від того, збільшувати або зменшувати навантаження.

- Улітку заняття з фізкультури мають відрізнятися динамічністю, швидкою зміною діяльності. Вихідні положення не повинні бути стабільними, раз і назавжди закріпленими за даними вправами, їх треба частіше змінювати.

Ранкова гімнастика

- Ранкову гімнастику слід обов’язково проводити на повітрі.

- У теплу погоду діти мають виходити на гімнастику в трусиках і майках, по можливості, босоніж.

- У залежності від погоди змінюється темп проведення вправ, а інколи вихідні положення.

Ігри

- спортивні (бадмінтон, городки , ігри з елементами футболу та баскетболу).

- рухливі (ігри з ходьбою, бігом, рівновагою; з повзанням і лазінням; з киданням і ловінням предметів; зі стрибками; на орієнтування у просторі).

- рольові ;

- народні.

Досліди з водою і повітрям

- Дослід „Бульбашки”. Опустити один кінець трубочки у воду, а через інший кінець видувати повітря. Діти мають пояснити, що відбувається, чому?

- Дослід „Тоне , чи ні”. Запропонувати дітям кинути у воду камінець, потім мочалку. Пояснити, що сталося, чому?

- Дослід „Хризантема”. Зробити з паперу трубочки. Один кінець розрізати на тоненькі смужки. Занурити у воду розрізаний кінець трубочки. Що відбувається зі смужками під водою? На що вони схожі? Чому вони спливають? Витягнути трубочки з води. Що відбулося, чому?

- Дослід «Вода, що не виливається”. Набрати повну коробочку води, згори покласти аркуш паперу, перевернути коробочку догори дном. Що сталося? Чому? (Пояснення: повітря тисне на папір і притискає його до коробочки).

- Дослід „Як швидше вилити воду із пляшки”. Наповнити водою по дві пляшки. Спробувати вилити воду з пляшок. Одну з них тримати нерухомо шийкою донизу, а другу можна нахиляти, трясти, обертати. З якої пляшки вода виллється швидше? (Пояснення: вода з пляшки, що рухається виливається швидше тому, що її місце займає повітря, що надходить ззовні).

Праця

- на городі;

- на майданчику;

- у квітнику;

- допомога молодшим дітям.

Самостійна художня діяльність

- виготовлення поробок з природного матеріалу (каміння, мушлі, листя, гілочки, шишки, насіння);

- виготовлення поробок з використанням круп (манка, пшоно, гречка, рис тощо);

- малювання піском і клеєм;

- рельєфні малюнки (для фарби: вода, сіль, крохмаль, гуаш);

- конструювання з паперу (орігамі);

- малювання вугіллям;

- пластилінове малювання;

- малювання нитками.

При функціонуванні табору із харчуванням необхідно дотримуватись вимог щодо норм харчування, проводити відомчий лабораторний контроль безпечності та якості харчових продуктів, які виготовляються вами та вводяться в обіг за мікробіологічними, санітарно-хімічними показниками: готової продукції, напівфабрикатів, води, змивів з об’єктів довкілля для уникнення харчових отруєнь.

Мирослава Босак, завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

Також читайте