Ремінь безпеки допомагає знизити смертність у результаті ДТП на 70%

Паски безпеки – засіб захисту водіїв елементарний. Та вони рятують життя в аваріях трьом чвертям кермувальників. Ось тільки не всі водії в те вірять. Але більше ніж у 66% від загальної кількості випадків, водії і пасажири не подумали про свою безпеку і не пристебнулися ременями безпеки. Ремінь – засіб пасивної безпеки водія і пасажирів. Це означає, що він пом’якшує наслідки ДТП (на відміну від активної системи безпеки, яка повинна взагалі запобігати аварії). Науково доведено при проведенні різних краш-тестів, що у момент здійснення наїзду на нерухому перешкоду на швидкості 80 км/годину, сила, що у 30 разів перевищує вагу автомобіля, зупиняє його рух. При цьому водій і пасажири, якщо вони не пристебнуті, продовжують рухатися в салоні зі швидкістю 80 км/годину. Через 0,05 секунди швидкість падає настільки, що на автомобіль і пасажирів починає діяти сила тяжіння, яка у 80 разів перевищує їх власну вагу. Водій з силою дев’ять тонн врізається у приладовий щиток, а ще за 0,02 секунди водій і пасажир врізаються головами у лобове скло автомобіля і отримують смертельні травми.

У більшості цивілізованих країн використання ременів безпеки є обов’язковим, у тому числі це правило поширюється і на пасажирів, що знаходяться на задньому сидінні.

Тому звертаємо увагу водіїв на обов’язкове використання ременів безпеки. Адже в 70% випадків саме звичайні ремені безпеки рятують водіїв і пасажирів автомобілів від каліцтва і зберігають їм життя.

Пам’ятайте! Не пристебнутий ремінь – це загроза вашому життю!

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