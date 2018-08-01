№85233 Ресторан в Трускавці запрошує на безлімітний бранч

Трускавецький ресторан Trembita запрошує на святковий бранч з відомим телеведучим та ресторатором Дмитром Борисовим.
Що це означає? Те, що сплативши 249 гривень, кожен гість зможе насолоджуватися закусками (канапки з лососем, з хумусом та грибами, з томатами та бринзою, паштетами, овочами, ковбасами та рулькою), шашликами та кебабами, вином – без будь-яких обмежень.
Презентувати оновлену «Трембіту» буде особисто Дмитро Борисов. Він же проведе майстер-клас з приготування страв на робата-грилі.
Бронювання столиків: 063 284 2509
Вул. Городище, 7
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