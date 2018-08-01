№85233 Ресторан в Трускавці запрошує на безлімітний бранч

Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу електрика. Тел для довідок (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеЗапрошуємо на зустріч “Медіація як спосіб вирішення конфліктів” (0)Потрібен масажист (0)Трускавець запрошує на День молоді (0)Музей придбає старі речі для експозиції (0)