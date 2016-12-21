Рік 2016: яким він був для Трускавця?

Ось і минає 2016 рік. Яким він був для Трускавця? Чи задоволені трускавчани змінами, які відбулися і відбуваються в місті? Чого очікувати від року прийдешнього? Над цими темами розмірковує громадський діяч Віктор Пиців.

- Пане Вікторе, яким для Трускавця був рік, що минає?

- Рік, що минає, я б назвав роком змін, роком невиправданих надій, роком конфліктів.

- Яка подія у Трускавці, на Вашу думку, може претендувати на статус «події року»?

- На статус події року могло би претендувати проведення у Трускавці виїзного засідання Верховної ради України, коли Трускавець міг отримати статус туристичного центру, центру Бескидського регіону. Це одна з основних позитивних подій. Позитивним є і те, що відремонтували вулицю Лисенка, провели поточний ремонт ряду вулиць (хоча не всі закінчили). Трускавець подав інвестиційні мікропроекти і отримав велике фінансування з обласного бюджету. Ці проекти стосувалися упорядкування громадського простору, сфери культури, освіти – це дуже великий плюс.

Відбулися позитиви в роботі трускавецького радіо – моя критика пішла їм на користь. Тішить також, що ремонтується приміщення музею історії міста, там директор на своєму місці. До речі, вона зробила і робить багато для промоції нашого курорту, за це їй щира подяка.

Якщо проаналізувати всі події зі знаком «мінус», то їх назбирається чималенько. Починаючи з конфлікту між підприємцями і міським головою, нікому не потрібні міські ярмарки (нікому, крім міського голови), не вирішено питання з водоканалом, хоча місто інвестувало в Трускавецький водоканал майже 2 мільйони гривень за цей рік. Ще один конфлікт – з трускавецьким озером (щодо незаконної забудови), який, до речі, став причиною ще двох конфліктів. Я б їх охарактеризував як протистояння двох бізнесових груп – група Возняка і група Кісака.

Виникає занепокоєння також справа реконструкції нижнього бювету, де фактично на території Трускавця визначився єдиний монополіст на відпуск мінеральної води (ПрАТ «Трускавецькурорт»). До речі, до реконструкції бювету є багато запитань.

Подією року є й те, що депутати подали звернення в СБУ щодо незаконної приватизації майна профспілок.

Важливою подією була і зустріч представників органів місцевого самоврядування, яка пройшла в нашому місті на початку року.

- Якщо б Ви мали повноваження надавати титул «Людина року», то хто б отримав цей титул у Трускавці?

- Провокаційне запитання… Я б на нього відповів так – не людина, а люди року. Це жителі Трускавця, яких обрали депутатами. Серед них – Руслан Пристай, Андрій Степаненко, Богдан Габшій, Святослав Грабовський, і напевно все. Заслуговують поваги і можливо здивування Юрій Яворський, Олена Петранич, Анатолій Стародуб. Дякуючи цим людям, Трускавець рухався вперед.

Щодо депутатів та чиновників, які розчарували, то це секретар ради Наталія Пономаренко, яка зайняла позицію «я не я і хата не моя», та Тарас Матолич, який бавиться в боса. Повністю розчарувала «Самопоміч», яка не може розібратися в своїх рядах. Мені здається, що депутати від «Самопомочі» всі прийшли до влади, щоб вирішувати власні меркантильні інтереси.

Зійшла на пси трускавецька «Батьківщина», це відноситься до всієї фракції. Надзвичайно розчарував депутат обласної ради Олександр Чебаненко. Складається враження, що він пішов на вибори за звичкою. За рік він як депутат облради не зробив нічого доброго і нічого поганого. Цікаво, навіщо він взагалі балотувався? В Олександра Івановича заслуг багато, але складається враження, що він почиває на лаврах.

Повністю розчарував «УКРОП». Після року можна говорити, що вони в Трускавецькій міській раді – явище тимчасове.

За антирейтингом Трускавця, який проводить сайт «Трускавецький вісник» і який я повністю підтримую, не на своєму місці Олександр Ткаченко, Мирослав Мицько, Іван Герльовський, Олена Савченко.

Провалом року можна назвати роботу (чи бездіяльність) КП «Трускавецький курортно-інформаційний центр». Це Вам підтвердять і відпочивальники, і представники туристичних компаній.

Інший провал року – це інформація про те, що вхід до бювету буде платним. Це навіть не провал, це дурість року, дурість від трускавецького осередку «Самопомочі», підтримана БПП.

- Щось у Вас більше розчарувань, ніж добрих слів про наших трускавецьких людей?

- Це не про трускавецьких людей. Це про тих, хто при владі. Хоча, як я сказав спочатку, було й багато доброго.

- А що можна назвати провокацією року у Трускавці?

- Провокацією року я б назвав незаконне прийняття рішення виконкому про присвоєння номеру будівлі біля трускавецького питного озера. Це стало причиною протистояння між двома бізнесовими групами, які претендують зайняти домінуючу роль в керівництві містом. Це вияснення особистих стосунків під прикриттям політичних лозунгів. Найгірше, що своїми діями як одна, так і друга сторона розхитують ситуацію в місті. І в мене особисто, як і в більшості трускавчан, немає поваги ні до одних, ні до других. Причина банальна – вони не хочуть чи не можуть домовитися.

Протистоянням року я б назвав конфлікт групи КУНу та трускавецького автомайдану з однієї сторони і Олександра Ткаченка з іншої. Насправді за цим конфліктом між владою та опозицією стоять з однієї сторони бізнесова група, а з другої сторони громада. Та цей конфлікт можна охарактеризувати одним реченням: «З великої хмари малий дощ».

- На диво, серед людей і подій Ви не назвали вихід депутата Миколи Сеньківа з фракції КУН і його гучну заяву. Невже це не вартує уваги? І як Ви особисто оцінюєте цей вчинок депутата – як геройський чи як зраду?

- Микола Сеньків – це непорозуміння, яке вилізло на поверхню. До речі, таких як він, в міській раді назбирається ще з добрий десяток. В таких людей немає майбутнього, вони політичні небіжчики. А про небіжчиків або не говорять зовсім нічого, або принаймні не говорять погано. Бог їм суддя.

- Щось Ви майже не згадуєте прізвище нашого мера Андрія Кульчинського і тільки один раз згадали його головного опонента Ігоря Кісака. Як оцінюєте діяльність цих двох персон?

- Чому двох? Протидія йде по лінії трьох. А претендентів на крісло мера в Трускавці як мінімум п’ять. Що стосується цих двох, то я б назвав цей рік боротьбою протилежностей. Кожен з них несе якийсь позитив, який міг би принести Трускавцю багато доброго. Але разом з тим вони ненавидять один одного, як пес і кіт.

Найцікавіше, що коли двоє сваряться, то користає третій. В зв’язку з цим хочу нагадати інше прізвище – це Р. Козир. При всій моїй нелюбові до «козирної» команди сьогодні в місті вона в найзручнішій позиції. Рік без влади очевидно багато чого навчив пана Козира. Хоча нічому не навчив його команду.

До речі, в командах Кульчинського, Кісака і Козира є певна кількість людей, які дискредитують їх своїми діями чи висловлюваннями і наносять дуже велику шкоду їхньому іміджу. Таких людей треба би їм усунути зі свого оточення, навіть ізолювати. Ці люди, які несуть деструктив, шкодять не тільки політикам, але цілому місту.

- Ви сказали, що претендентів на мера є як мінімум п’ять. Кого ще двох Ви забули чи не схотіли назвати?

- Я, як завжди, збережу таємницю. Але ці двоє дуже скоро будуть відомі загалу, вони дадуть про себе знати як мінімум навесні. Та всі претенденти повинні пам’ятати, що останнє слово – за виборцями, за людьми. Тільки жителі міста оберуть найкращого.

- Пане Вікторе, рік минає – рік непростий, але не найгірший для Трускавця. А які Ваші прогнози на 2017 рік?

- 2017 рік стане для Трускавця роком вибору. Не тільки щодо виборів, а вибору куди йому рухатися дальше. На жаль, місто так і не стало курортом в класичному розумінні цього слова. Найцікавіше, що ця позиція вигідна тим, хто сьогодні при владі.

Є великі сподівання, що все-таки Трускавець залишиться в статусі міста обласного підпорядкування, міста-курорту.

2017 рік напевно чітко розставить всі пріоритети – хто є хто. На жаль, Трускавець перетворюється на мегаполіс, де чітко розділені територія бідних і багатих. Одні пробують заволодіти всім (це бажання більшості депутатів), інші залишаються з нічим. Якщо Андрій Кульчинський не зрозуміє, що він мер цілого міста, то він залишиться з нічим.

Міському голові необхідно поміняти власне оточення. Пане Андрію, рівно рік тому Ви обіцяли, що даєте чиновникам рік і після цього прийматимете кардинальні рішення щодо внесення змін у штатний розпис виконавчих структур Трускавецької міської ради. Нагадаю, що в Трускавці в штаті міської ради більше 160 працівників. Хотілося б, аби в новому році штат зменшився хоча б на 25%. Я думаю, що ті, які будуть звільнені, без роботи не залишаться.

Необхідно конче поміняти заступника з гуманітарних питань – він просто не на своєму місці і наносить багато шкоди як «Саша, що всьо рішає».

Незважаючи на політичні баталії та критику, всім трускавчанам хочеться побажати доброго здоров`я, миру та злагоди. А ще пам’ятати, що депутати приходять і відходять, а посада мера є тимчасовою. Залишаються проблеми, які потрібно вирішувати. І тільки повсякденна праця дає свої плідні результати. Миру всім і добра.

Спілкувався Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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