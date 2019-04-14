Рівненський депутат позмагався за 30 млн грн на сміттєсортувальну лінію в Дрогобичі з тернопільською фірмою зі сумнівною репутацією

Комунальне підприємство «Комбінат міського господарства» Дрогобицької міської ради уклало угоду на будівництво сміттєсортувальної лінії з рівненським приватним підприємством «ІБК «Дедал» за 30,23 млн грн. Про це повідомляється на сайті електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, сміттєсортувальну лінію встановлять на вулиці Гайдамацькій на території міста Дрогобич. Для неї побудують приміщення, де встановлять всі необхідні інженерні комунікації та автомобільні ваги. Всі роботи повинні завершити до кінця 2019 року.

Нагадаємо, раніше Дрогобицька міська рада підписала «Договір про спільну діяльність з метою реалізації проекту з будівництва заводу по переробці ТПВ» з ТОВ «Еко Стандарт 10» та ТОВ «ЕКО Вейст Рісайклінг-Дрогобич».

Участь в торгах, крім переможця, взяло лише одне підприємство – тернопільське ТОВ «Теркомбуд», яке запропонувало ціну лише на 33,5 тис. грн вищу. При цьому конкурент переможця завантажив дуже незначну кількість з необхідних документів і протягом торгів не змінював ціну початкової пропозиції.

«Теркомбуд» не є новачком в Дрогобичі – минулого року фірма отримала підряд на капітальний ремонт вулиці Грушевського за понад 27 млн грн. При цьому вже на момент проведення тендеру було відомо, що фірма є фігурантом кримінального провадження, а її керівника підозрюють у вчиненні службового підроблення під час ремонтних робіт в Тернопільській області. З того часу підприємство, яке склало конкуренцію на тендері вартістю понад 30 млн грн, стало фігурантом ще одного кримінального провадження, вже у Львівській області. Тут «Теркомбуд», на думку правоохоронців, є учасником схеми привласнення бюджетних коштів.

Для переможця торгів ІБК «Дедал» це перший контракт в Дрогобичі та й у Львівській області. Підприємство, що було засновано у 2011 році вело основну діяльність у Рівненській області. Власником фірми офіційно є Валентина Семенчук, дружина депутата Рівненської обласної ради Богдана Файфури.

Минулого 2018 року фірма отримала державних підрядів на суму 88,63 млн грн. Цього року контракт від дрогобицького «Комбінату міського господарства» для неї перший укладений з бюджетниками.

Наші Гроші. Львів

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