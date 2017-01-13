Різдво у нашому домі

By  | 13.01.2017 | Filed under: Публікації

Мир і спокій цьому дому,

Тут немає місця злому.

Добрі маємо новини

Для старого і дитини –

Весь світ нині звеселився,

Бо Син Божий народився!

Понад півтора тисячоліття з року в рік увесь християнський світ з радістю і благоговінням відзначає день приходу на світ Сина Божого.

Христос Рождається! Одна лиш фраза, але яка дивовижна сила, яке безмежжя почуттів, мрій і дум, яка глибина змісту і суті цього сокровенного Таїнства закладені в ній! Кожного разу, коли наближаються Різдвяні свята, наші серця сповнюються великою радістю, якимось особливим настроєм, передчуттям чогось бентежного, хвилюючого, таємничого.

За гостинним Різдвяним столом нашої книгозбірні зібралися найактивніші користувачі, наші друзі і всі працівники бібліотеки. Розпочалися посиденьки вітальним словом бібліотекарів. Між присутніми велася невимушена розмова, спогади про українські звичаї, традиції, вірування, про історію Різдва Христового,про святкування в інших країнах. Звучали вірші, колядки, вінчівки, щедрівки.

Святкуючи народження Ісуса Христа, помолімося у ці різдвяні дні, щоб Господь зігрів наші домівки, дав нам усім міцного здоров’я,зцілив наші спустошені душі.

Миру нам усім,любові й єдності в цей нелегкий для України час. Хай Господь благословляє на добрі справи! Христос Рождається! – Славити Його!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Оголошення про набір учнів в перші класи
    13.01.2017 | 13:02

    СШ № 3 м. Трускавця оголошує набір учнів в перші класи. Вчителі-класоводи Тимчук Л.І. та Кропивницька Л.М. проведуть перше заняття з майбутніми першокласниками 23 лютого 2017 року. Трускавецький вісник Також читайтеПодаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)Зустрічайте Новий Рік з нами! (0)Запрошуємо на зустріч з письменницями (0)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)

  • Прошивка Смартфонів & Комп’ютер-Сервіс
    12.01.2017 | 13:39

    Прошивка смартфонів та планшетів любої складності! Прошивка GPS навігаторів Встановлення кастомних прошивок на базі Android 7.1.1 Nougat. Відновлення загрузчика, встановлення програмного запезпечення для Андроід пристрою, антивірусний захист та багато іншого. А також встановлення Windows та програм на Ноутбук, чистка від пилу та заміна термопасти ноутбука! Професійно! Якісно! Не дорого! УСІ ПИТАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ! ПРОХАННЯ НЕ [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви