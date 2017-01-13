Різдво у нашому домі

Мир і спокій цьому дому,

Тут немає місця злому.

Добрі маємо новини

Для старого і дитини –

Весь світ нині звеселився,

Бо Син Божий народився!

Понад півтора тисячоліття з року в рік увесь християнський світ з радістю і благоговінням відзначає день приходу на світ Сина Божого.

Христос Рождається! Одна лиш фраза, але яка дивовижна сила, яке безмежжя почуттів, мрій і дум, яка глибина змісту і суті цього сокровенного Таїнства закладені в ній! Кожного разу, коли наближаються Різдвяні свята, наші серця сповнюються великою радістю, якимось особливим настроєм, передчуттям чогось бентежного, хвилюючого, таємничого.

За гостинним Різдвяним столом нашої книгозбірні зібралися найактивніші користувачі, наші друзі і всі працівники бібліотеки. Розпочалися посиденьки вітальним словом бібліотекарів. Між присутніми велася невимушена розмова, спогади про українські звичаї, традиції, вірування, про історію Різдва Христового,про святкування в інших країнах. Звучали вірші, колядки, вінчівки, щедрівки.

Святкуючи народження Ісуса Христа, помолімося у ці різдвяні дні, щоб Господь зігрів наші домівки, дав нам усім міцного здоров’я,зцілив наші спустошені душі.

Миру нам усім,любові й єдності в цей нелегкий для України час. Хай Господь благословляє на добрі справи! Христос Рождається! – Славити Його!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

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