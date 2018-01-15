Різдвяна казка в музеї Михайла Біласа

By  | 16.01.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 16 січня, в Художньому музеї Михайла Біласа (директор Олена Білас-Березова) відбулося відкриття виставки живопису «Чари Різдвяного свята». Знайомленню з творами образотворчого мистецтва передував концерт дітей Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького (директор Ігор Нич). Особливо присутнім сподобався вертеп – театралізована сценка про народження Христа-Спасителя та перемогу Добра над Злом. Участь в заході взяв міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Колядники та віншувальники отримували солодкі подарунки.

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