«Різдвяна лихоманка» та «Чари Різдвяної ночі»

Хоча цикл зимових Різдвяно-Новорічних свят завершився, та все ж колядувати можна ще до Стрітення (2 чи 15 лютого залежно від календаря). Тому в нашому побожному галицькому середовищі Різдво ще продовжує домінувати, витіснивши з першого місця заклопотаність політикою, економікою чи соціальними проблемами. Продовжуються фестивалі вертепів, колядок та щедрівок, повняться стравами столи та шлунки, радість святого Різдва перебуває посеред нас.

Свідченням того, що і надалі перебуваємо в Різдвяному настрої, є хоча б ті події, котрі відбулися минулими вихідними. У суботу, 26 січня, в Дрогобичі в Народному домі зібрався повен зал на перегляд вистави «Різдвяна лихоманка», а вже наступного дня, в неділю, 27 січня, музей історії міста-курорту Трускавець зібрав гостей на презентацію збірки «Чари Різдвяної ночі».

«Різдвяна лихоманка»

За суєтою приготувань до свят не зауважуємо головного. Байдуже ставимося до потреб інших, чіпляємося до дрібниць, псуємо нерви одне одному, дбайливо дотримуємося забобонів, і в той же час вважаємо себе мало не святими. Одним словом, фарисеї.

Про фарисейство воцерковлених осіб (духовних та світських) і черстві серця розповідає вистава «Різдвяна лихоманка». Її представлення в Дрогобичі викликало бурю овацій і посіяло добре зерно в душі вірних. Дивлячись на сім`ю побожної вчительки і на священика-інтелектуала, глядач спостеріг, що «віра без діл мертва». Бо якщо людина замерзає на вулиці, а нас вистачає хіба що на добре слово (інколи), то чи вартуємо називатися християнами? Так бо Бог полюбив світ, що Сина свого Єдинородного післав…

П`єса розповідає історію однієї сім’ї, яка традиційно в останній момент готується до Святої Вечері. Ситуація напружена, бо в гості має прийти священик, який, в свою чергу, в останній момент готується до різдвяної проповіді. В суєті цієї підготовчої «лихоманки» усі забувають про зламаного життям чоловіка, котрий намагається з кимось поділитися трагедією свого життя, але марно. Тому чоловік замерзає на вулиці самотній. В останню мить приходить ангел, та чи вдасться йому щось змінити? Сценарій до п`єси написав о. Корнилій Яремак ЧСВВ (Чину Святого Василія Великого), режисер вистави – Дмитро Бартков.

Монаший театр «В каптурах», що діє при Василіянському інституті філософсько-богословських студій ім. Йосифа Велямина Рутського в Брюховичах, з виставою «Різдвяна лихоманка» їздить по всій Галичині. Програма «забита» аж до Стрітення, але не виключено, що виступлять отці- та брати-василіяни і в Трускавці. Як каже керуюча справами ТМР Олена Петранич, було б добре, якби трускавчани теж переглянули цю п`єсу із таким глибинним змістом.

Час не повернеш назад… Треба користати з кожної нагоди робити добро… Ближній – це не лише той, кого ми любимо чи хочемо бачити, але кожен, хто трапляється на нашому шляху… Набагато важливіші не справи на показ, а добро з глибини душі… Ці та інші думки приходять до голови після перегляду годинної вистави. А серце наповнене радістю спільного з братами-василіянами колядування, котре було вже після показу «Різдвяної лихоманки».

Це вже сьома вистава, підготовлена силами монашого театру. Попередньо були представлені «А ти впевнений?», «Містерія надії», «Оскар і рожева пані», «Драбина Якова», «Різдво родини Куп’єлло» та «Крізь сон». А вже наступної суботи, 2 лютого, в тому ж Народному домі Дрогобича покажуть виставу «Замах на Різдво». На дійство запрошують християнські аніматори церкви св. апп. Петра і Павла.

«Чари Різдвяної ночі»

Леся Рупняк – журналіст, публіцист, культуролог. Закінчила факультет журналістики Львівського державного (нині Національного) університету ім. Івана Франка, стажувалася в Школі міжнародної журналістики (Чикаго), працювала редактором відділу національного відродження часопису «За вільну Україну», головним редактором львівських тижневиків «Неділя», «Неділя плюс», дитячого журналу «Мавпа Фрузя», спеціальним кореспондентом «Eastern Economist» – першого в Україні американського журналу для інвесторів, а також київських видань – газет «Шлях перемоги», «Закон і обов’язок», «Нація і держава». Зараз живе у Львові, займається дослідницькою діяльністю в сфері народної обрядовості, публікується в ряді українських і зарубіжних видань.

Саме з її книгою «Чари Різдвяної ночі» мали можливість ознайомитися трускавчани під час презентації в музеї історії Трускавця (27 січня).

- Завжди приємно вітати таке гарне вишукане товариство, – розпочала презентацію власної книги Леся Рупняк. – Чому я кажу «вишукане»? Тому що для мене люди, які ідуть до книжки, які читають, які хочуть і які вміють читати – це ті люди, які ідуть до світла. І якщо ми заглянемо в історію, то наші предки завжди прагнули до того світла, ми завжди хотіли вчитися…

Під час годинної презентації авторка розповідала цікаві історії про Різдво та про збір матеріалів до книги, про свою роботу в різні часи і про звичаї та традиції, котрі дійшли до нас з дохристиянських часів. Книгу вона почала писати … зі злості, що вже в часи незалежної України є так багато людей і сімей, котрі ні колядок не знають, ні до Святої Вечері не сідають, не кажучи вже про розуміння символізму Дідуха чи куті, карачуна чи солом`яних хрестиків, нічного чування після Святого Вечора чи багатьох прикмет, пов’язаних виключно з Різдвяними святами.

Цікава зустріч з цікавою людиною стала ще насиченішою та багатшою завдяки програмі, підготовленій директором музею Галиною Коваль. В цій програмі знайшлося місце і для таких маленьких трускавецьких талантів як Вікторія Белз та Софія Врубляк, і для виступу вертепу Трускавецької станиці «Пласту», і для зачитування уривків з книги отця Олекси Пристая «З Трускавця у світ хмародерів», і для колядок у виконанні семінариста з Трускавця Василя Коваля. Співорганізаторами свята окрім музею історії, Трускавецької міської ради та відділу культури виступили також проект «Перехресні стежки» (керівник Анна Литвин) та міський осередок «Просвіти» (голова Галина Шиманська-Карп`юк).

А завершальним акордом годинних «Чарів Різдвяної ночі» стало вже традиційне для музею частування пампухами (цього разу з маком та черешнями).

В книзі Лесі Рупняк «Чари Різдвяної ночі» окрім однойменної повісті читач знайде вертепні драми, рецепти обрядових святовечірніх та різдвяних страв, записані авторкою в різних регіонах України. Книжка відразу знайшла свого читача, а знавці навіть називають її своєрідною енциклопедією різдвяно-новорічної обрядовості. Книгу можна було придбати безпосередньо на презентації, її ціна – 120 гривень.

- Повість адресується і дітям, і дорослим. Для дітей – це смішні, сповнені пригод передріздвяні і різдвяні історії, в яких вони знайдуть відповіді на свої «чому?». Для дорослих – достатня інформація, щоб разом з дітьми шукати ці відповіді й пояснювати їм якісь складніші моменти, – каже Леся Рупняк.

Першу частину презентації включно з виступом вертепу від Трускавецької станиці «Пласту» (де низький Ірод з «понтовими» слівцями дуже вже нагадує Путіна) можна переглянути на Фейсбуці в групі «Трускавець. Оперативно» (пряма трансляція від 27 січня).

Володимир Ключак

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