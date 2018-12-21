Різдвяно-Новорічне привітання

Шановні українці, дорогі друзі та знайомі, милі моєму серцю трускавчани та гості нашого курорту!
Дозвольте мені від щирого серця привітати Вас з прийдешніми святами – Новим 2019 Роком та світлим празником Різдва Христового!
В кінці кожного року заведено робити підсумки старого року і плани та настанови на рік новий. Хочеться вірити, що 2019 рік принесе Україні довгоочікувані перемогу та мир, економічну та політичну стабільність, розвиток, процвітання та гідне місце у світовій спільноті незалежних та сильних держав.
Бажаю миру та добробуту нашій рідній Україні, успіху та процвітання Трускавцю, затишку та злагоди всім родинам!
Різдво Христове – це унікальна можливість почати зміни з самого себе, перестати нарікати, а почати працювати, стати кращими, добрішими, людянішими, пробачити ворогів, здобути нових друзів, піднести вгору наші серця та помисли.
Нехай цей особливий святковий час очистить нас від усякого зла, ненависті та неправди, а Новонароджений Ісус Христос благословить нас на краще життя та дарує всім нам мудрості, віри, добра та любові!
З Новим 2019 Роком!
Христос народився! Славімо Христа!
З повагою, Лев Грицак,
голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця,
генеральний директор ТзОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати»,
міський голова Трускавця 2002-2010 рр.,
Заслужений лікар України,
лауреат Державної премії України
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