Різдвяно-Новорічне привітання

By  | 29.12.2018 | Filed under: Публікації

Шановні українці, дорогі друзі та знайомі, милі моєму серцю трускавчани та гості нашого курорту!

Дозвольте мені від щирого серця привітати Вас з прийдешніми святами – Новим 2019 Роком та світлим празником Різдва Христового!

В кінці кожного року заведено робити підсумки старого року і плани та настанови на рік новий. Хочеться вірити, що 2019 рік принесе Україні довгоочікувані перемогу та мир, економічну та політичну стабільність, розвиток, процвітання та гідне місце у світовій спільноті незалежних та сильних держав.

Бажаю миру та добробуту нашій рідній Україні, успіху та процвітання Трускавцю, затишку та злагоди всім родинам!

Різдво Христове – це унікальна можливість почати зміни з самого себе, перестати нарікати, а почати працювати, стати кращими, добрішими, людянішими, пробачити ворогів, здобути нових друзів, піднести вгору наші серця та помисли.

Нехай цей особливий святковий час очистить нас від усякого зла, ненависті та неправди, а Новонароджений Ісус Христос благословить нас на краще життя та дарує всім нам мудрості, віри, добра та любові!

З Новим 2019 Роком!

Христос народився! Славімо Христа!

З повагою, Лев Грицак,

голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця,

генеральний директор ТзОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати»,

міський голова Трускавця 2002-2010 рр.,

Заслужений лікар України,

лауреат Державної премії України

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