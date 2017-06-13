Робочий візит в Європу

By  | 15.06.2017 | Filed under: Публікації

Днями завершилась робоча поїздка в Європу голови правління ГО «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька. Поїздка проходила в рамках підготовки до проведення міжнародної медичної конференції, котра буде проходити зі спільної ініціативи громадської організації і Міжнародної Клініки відновного лікування професора Козявкіна в польському місті Сянок в кінці вересня цього року. Конференція буде присвячена загальносвітовій проблемі зростання кількості дітей з ДЦП та іншими мозковими ураженнями та ефективними методами лікування і реабілітації таких пацієнтів. До участі в Конференції будуть запрошені представники медицини, освіти, реабілітології, громадськості та політикуму з Польщі, України та інших європейських країн.

В ході поїздки Іван Цегенько відвідав місто Сянок, де в приміщенні Державної вищої професійної школи провів засідання робочої групи з підготовки зазначеної Конференції, а також зустрівся з керівництвом Сяноцького повіту, котре буде приймаючою стороною цього важливого заходу. В результаті зустрічі був підписаний Протокол про наміри, в якому вже конкретно зазначені всі основні робочі моменти.

В подальшому голова правління ГО «Європейська інтеграція України» відвідав знамените угорське місто-курорт Хевіз, котре славиться своїм унікальним лікувальним озером та реабілітаційними методиками. В Хевізі Іван Цегенько зустрівся з мером міста Паппом Габором, котрий розповів про місто, його особливості та географію гостей Хевіза. Щорічно місто приймає один мільйон двісті тисяч відпочивальників зі всього світу! Популярний цей курорт і серед українців. Місто має понад десять міст-партнерів зі всього світу, але з Україною поки що не має ніяких партнерських відносин. Отож Іван Цегенько запросив пана Габора з візитом до України, щоб побачити і українські міста-курорти. Також голова правління ГО «ЄІУ» запросив мера Хевіза до участі і представлення лікувальних і реабілітаційних можливостей курорту на медичній Конференції в Сянку, на що отримав згоду і підтвердження такої участі від Паппа Габора.

Отож є сподівання, що незабаром унікальні методики лікування і реабілітації, які застосовуються в Україні, а саме в Трускавці, будуть широко презентовані в Європі. А це і є однією з цеглинок входження України в загальноєвропейський простір.

Степан Гнатків

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