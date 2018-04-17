Роботу голови Дрогобицької РДА визнано задовільною

У понеділок, 16 квітня, під час сесії Дрогобицької районної ради депутати затвердили звіт голови райдержадміністрації Володимира Шутка. Про це інформує прес-служба Дрогобицької РДА. Володимир Шутко звітував про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дрогобицького району за 2017 рік. Оскільки очільник району вже доповідав про роботу за минулий рік перед громадськістю регіону, то під час сесії звіт відбувався в режимі діалогу. Депутати ставили голові РДА запитання, які, в основному, стосувалися ремонту доріг, утилізації ТПВ в регіоні, розвитку населених пунктів гірської зони району тощо.

Під час обговорення депутат районної ради Ігор Гук зазначив, що голова райдержадміністрації звітує про роботу всієї райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку, тому звіт треба розглядати не стосовно роботи однієї конкретної особи, а в комплексі. На думку депутата, в майбутньому доцільно запровадити перед головним звітом звітування про роботу керівників основних структурних підрозділів, особливо тих, хто є розпорядниками бюджетних коштів.

Позитивно роботу голови райдержадміністрації та його вміння знаходити порозуміння із депутатами, сільськими, селищними головами оцінили голова районної ради Михайло Сікора, голова Асоціації сільських, селищних рад району Степан Коваль, депутат обласної ради Михайло Задорожний, депутат районної ради Михайло Галик. Виступаючі, зокрема, зазначали, що, незважаючи на часом різні позиції з того чи іншого питання, суперечки, які іноді виникають в процесі роботи, загалом, в районі панує конструктивна ділова атмосфера та співпраця між різними гілками влади, завдяки чому протягом останнього часу вдається вирішувати проблемні питання, які назбиралися за багато років.

Депутати не підтримали пропозицію депутата Руслана Цесліва щодо критичної оцінки звіту голови РДА. Рішення районної ради про затвердження звіту голови райдержадміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дрогобицького району за 2017 рік підтримали 36 депутатів, 4 утримались, 1 – проти.

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