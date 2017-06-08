Роман Бучкович: «Я завжди буду наголошувати на тих ділянках, де робота керівництва міста є проваленою або провальною»

Серед 26 депутатів Трускавецької міської ради Романа Бучковича з фракції КУН можна назвати головним опозиціонером. Вкрай рідко його позиція співпадає з позицією міського голови та коаліційної більшості, а депутатські запити найчастіше оголюють дійсно болючі проблеми господарки міста-курорту.

Хто він, Роман Бучкович? Чому його запити і коментарі виводять з себе міського голову? Яким він бачить своє політичне майбутнє? На ці та інші питання відповість він сам.

Інтерв`ю підготовлено в рамках циклу розмов з депутатами Трускавецької міської ради від різних політичних сил.

- Пане Романе, чому у Вас така жорстка опозиційність до міського голови? Для прикладу, Ваш колега Микола Сеньків теж спочатку критикував дії влади міста, а зараз покаявся, зрозумів, що був неправим. Чи є можливість, що Ви підете його шляхом?

- В першу чергу хочу наголосити на тому, що всі питання, які були актуальними і мали правильне вирішення щодо господарки в місті Трускавці (без різниці хто був їх ініціатором), якщо вони несли для міста позитив – завжди були мною підтримані.

Я завжди буду наголошувати на тих ділянках, де робота керівництва міста є проваленою або провальною.

Шлях колишнього колеги Сеньківа я коментувати не буду. Це його шлях, він сам його обрав. Бог йому суддя. Хоча запроданці ніколи не користувалися повагою серед оточуючих.

- Ви представляєте інтереси виборців ряду будинків на вул. Сагайдачного? Які проблеми є найголовнішими на окрузі і як пробуєте їх вирішувати?

- Одна з найголовніших проблем вже частково вирішена – це цілодобове водопостачання в старому мікрорайоні, який забудований хрущовками. На жаль, не вдається ще вирішити проблему водопостачання в будинку № 1 на вулиці Сагайдачного. Бракує тиску в центральній мережі водопостачання і на верхніх поверхах вищевказаного будинку нема води. Збільшити тиск водоканал не може, оскільки боїться прориву застарілих мереж.

Актуальною темою була б заміна і комплексне вирішення теми вуличного освітлення і освітлення прибудинкових територій. Це дві глобальні проблеми, які було б бажано вирішити в цьому мікрорайоні.

- Фракція КУН складається з двох депутатів, але рідко коли обговорення будь-яких питань порядку денного сесії обходиться без участі КУНу. Ця активність – це вболівання за долю міста, намагання пропіаритися чи щось інше?

- Наші виступи можуть виглядати і виглядають як в варіанті підтримки того чи іншого питання, яке вноситься в порядок денний, так і в варіанті супротиву. При варіанті супротиву ми завжди вказуємо на шляхи вирішення того чи іншого питання, які б, на нашу думку, були правильними. Але, на жаль, влада не завжди до нас дослуховується.

- Довелося почути, що Ви разом з колегою по фракції Андрієм Кісаком та фракцією «Народний контроль» є «деструктивними силами» в раді. Як би Ви це прокоментували? І які сили в раді, на Вашу думку, є деструктивними, а які конструктивними і чому?

- Відповідаючи на це запитання, можна повернутися до попереднього. Коли ми міському голові пропонували не бавитися в котика-мишки з ПрАТ «Трускавецькурортом», то він нас не послухав. І як наслідок маємо нестворене спільне підприємство з ПрАТ «Трускавецькурорт» (мало бути створено ще до 1 липня 2016 року). Місто і громада не мають жодних дивідендів від реалізації «Нафтусі» і в черговий раз ПрАТ «розвів» депутатський корпус як котиків.

Ми – конструктивна опозиція, 100%. Ми підтримуємо всі питання, які є, на наш погляд, позитивними для міста. Висвітлювали тему необлікованого забору води з питного озера, наголошували на нереальній ціні куба води з питного озера, яку до сьогоднішнього дня ніхто не порахував, а продають трускавчанам по 16 гривень з копійками. Але жодного висновку по водоканалу зроблено не було. Комісія під керівництвом депутата Мицька перестала працювати з того моменту, коли я став її членом.

- Пане Романе, на політичній орбіті Трускавця Ви появилися як голова профспілки таксистів і палкий опонент колишнього мера Р. Козира. Зараз Ви є палким опонентом діючого мера Андрія Кульчинського. За яких умов Ви перестанете критикувати владу і підтримуватимете її дії?

- Колишнього міського голову Р. Козира я критикував за його помилки. Саме за помилки критикую і діючу владу. Якщо влада перестане робити помилки, зможе їх визнавати… Хоча критики будуть завжди, при будь-якій владі.

- Дозвольте задати Вам дещо провокативне запитання: якими були б Ваші дії, якби громада обрала міським головою саме Вас? Що б Ви зробили в першу чергу і куди спрямовували б фінансові ресурси міського бюджету?

- Напевно, громада мене не вибере міським головою, бо я на цю посаду не балотуюся і балотуватися не буду. Але, як на мене, у Трускавці є два глобальні питання, які повинні об`єднати всіх трускавчан. Це питання «Нафтусі» і питання парку. Це дві золоті курки, які для Трускавця несуть золоті яйця. І теперішня влада міста на ці питання не звертає жодної уваги. Тому що ні відпочивальники, які п`ють «Нафтусю», ні курортний парк не беруть участі у виборах, вони просто не голосують.

- Як би Ви охарактеризували півтора року Вашої депутатської діяльності? Чи змогли досягти хоча б частково тих цілей, які ставили перед собою перед виборами?

- Мою депутатську діяльність можна розділити на два напрямки. Перший – це робота на окрузі, другий – робота в міській раді. По окрузі вдалося зробити багато, переважно це господарські питання, інколи навіть дріб’язкові, деякі з них вирішуються в телефонному режимі.

Інший напрямок – це робота в раді. Тепер вже тішить, що деякі з депутатів усвідомлюють колишні свої помилки: помилки під час голосування по питанню ПрАТу. В той час вони не підтримали наші пропозиції, повірили обіцянкам міського голови, а трускавчани внаслідок того не мають жодного впливу на надра, які нам дані Богом.

- Пане Романе, останнім часом дуже актуальними стали питання вивезення сміття та підтоплень у місті внаслідок сильних злив. Як прокоментуєте ці теми?

- Щодо сміття, то я з самого початку був противником прийняття інвестиційної програми з вивезення сміття. Вона несла декілька загроз. Для кожного мешканця міста Трускавця ми змінювали тариф (з 10 гривень до 13,50 гривень на місяць). Але ці гроші (зайві 3,50 грн.) кожен мешканець сплачував на рахунки фірми, яка надавала такі послуги. За ці закумульовані кошти фірма мала закупити нові сміттєві баки, облаштувати сміттєві майданчики для вивезення сміття, зробити для них накриття. Але ці всі речі залишалися на балансі цієї фірми як основні засоби. І залишаються й на сьогоднішній день.

Покидаючи ринок Трускавця, та фірма забирає з собою всі накриття, забирає нові сміттєві баки, вивозить до себе на господарський двір, незважаючи на те, що все це закуплено за кошти трускавчан. І ніхто їм не може цього заборонити.

З приводу розірвання старого договору і підписання нового, то там є дуже багато ком. Це питання до кінця не доведено, воно не має логічного завершення. Можливо, буде такий момент, коли за вивезення сміття кожен трускавчанин отримає по дві платіжки від двох фірм.

Щодо затоплень у парку. Весь курортний парк з комунікаціями знаходиться на балансі КП «Парк курортний», яким керує Назар Веретко. В позаминулий вівторок було засідання двох депутатських комісій з питань бюджету і ЖКГ, де пан Назар мав доповідати. На жаль, його не було, він був на лікарняному. Доповідала дендролог комунального підприємства, яка сказала, що неодноразово зверталася до свого керівництва зі службовими записками про виділення коштів на кронування та зрізку дерев.

Минулого вівторка, тобто два дні тому, о 15.00 мало бути наступне засідання цих двох комісій, на якому мав доповідати сам керівник цього комунального підприємства і розказати депутатам, чому маючи службові записки від своїх підлеглих він не забезпечив виконання таких робіт в парку курортному, або не звертався з відповідними бюджетними запитами до керівництва міста. Але, на жаль, у цей вівторок засідання комісії з невідомих причин не відбулося.

А в глобальному, щоб не було таких підтоплень, то бюджетні кошти треба скеровувати саме на такі непопулярні напрямки як реконструкція парку, а не на широку ногу святкувати день міста чи купувати паркові скульптури.

- Ну і останнє запитання. Ви – яскравий представник так званої «групи Кісака». Нещодавно спалахнув скандал із побиттям Ігорем Кісаком трускавчанина Володимира Веретка. Як прокоментуєте цей випадок?

- Якщо говорити на тему інциденту, який відбувся на Гошівській горі, то хочу сказати, що Ігор Кісак як громадський діяч і публічна особа ніколи не був і не буде ініціатором жодних бійок. Він собі того не може дозволити з двох причин – у нього не такий склад характеру і він не так вихований.

Що можна сказати про Веретка? Ця особа роками не розмовляє з майже всіма найближчими сусідами, кажуть, що він є дуже конфліктною людиною… Мені їх чисто по-людськи дуже шкода, бо вони стали учасниками спланованої політичної акції проти Ігоря Кісака.

До речі, Володимир Веретко чисто фізично не мав змоги заїхати до себе на подвір`я тому, що у нього на в`їзді ним же ж насипана купа шутру. Ніхто йому фізично там не заважав. Напевно, єдина причина цього конфлікту – це статуя Ісуса Христа, яка деяким політичним силам як більмо на оці. Веретки просто стали інструментом у чиїйсь брудній грі.

Назар Веретко дуже хвилюється, що будівельники, які долучаються до будівництва на Гошівській горі, час від часу в робочий день бачать працівників комунального підприємства «Парк курортний», зауважте, не в парку, а біля приватного будинку пана Веретка.

Не мав нагоди привітати журналістів з їхнім професійним святом. Хотів би їм побажати гострого пера і пам’ятати про те, що в будь-якій ситуації чи, не дай Боже, конфлікті завжди є дві сторони, які мають право на власну думку. І донесення до громадськості думок двох сторін – це є основне завдання журналістів.

Справа в тому, що конфлікти на Гошівській горі не припинилися і я надіюся, що представники засобів масової інформації при висвітленні цього питання не будуть казати, що в них нема телефону Ігоря Кісака…

- Дякую за розмову. До наступних зустрічей.

Спілкувався Володимир Ключак

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