Роман Ілик представлятиме рідний 121 округ у парламенті

Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик братиме у дострокових виборах у Верховну Раду. Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала його кандидатом у народні депутати. Він змагатиметься за першість у 121 окрузі (Дрогобич, Борислав, Трускавець та Дрогобицький район).

«Менше, ніж за місяць відбудуться дочасні вибори у парламент. Я прийняв для себе чітке рішення – балотуватися у Верховну Раду чергового скликання. Для мене дуже важливо представляти саме 121 округ, Дрогобич, де я працював, Борислав, де народився, і Трускавець, до якого маю сентименти. Я знаю як потрібно допомогти своєму краю, знаю проблеми і обіцяю всіляко допомагати. Екологія, медицина та інфраструктура – це мої пріоритети. Парламенту дуже потрібні перевірені фахівці своєї справи», – розповідає Роман Ілик.

Зазначимо, Роман Ілик народився 1963 року в Бориславі, батько трьох доньок. Його мати походить з Сільця, а батько – з Борислава. Сьогодні працює у Києві заступником Міністра охорони здоров’я України. Він – наш земляк, який проживає у Дрогобичі та присвятив себе професійній роботі на лікарській ниві і став справжнім державником. Після навчання у Бориславському медучилищі, Роман Ілик закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут. Зробив успішну наукову кар’єру: здобув науковий ступінь доктора медичних наук.

У 2012 році, коли Україні загрожував режим Януковича, Романа Ілика було обрано народним депутатом від Дрогобиччини. У ті складні часи він зберіг відданість своєму виборцю і разом із тисячами українців відстояв Українську державу на Майдані Гідності.

Роман Ілик один із тих, кого називають справжнім державником. Його головним здобутком в уряді є програма “Доступні ліки”, що дозволила знизити вартість медикаментів, включених до програми, зокрема імпортних. За окремими позиціями ціна знизилася на 70%. Ліки стали доступнішими для українців.

Роман Ілик ніколи не забуває про свій рідний край. Він залучив до наших лікарень чимало дороговартісного обладнання, зокрема для передчасного виявлення онко- і серцево-судинних захворювань.

За матеріалами прес-релізу

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