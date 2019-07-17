Роман Ілик про вільну економічну зону Дрогобиччини: «Наш край готовий до таких інновацій»

Розвиток економіки Дрогобиччини потребує створення вільних економічних зон. До таких інновацій край теоретично готовий. Щодо практичної сторони – потрібно переформувати міжрегіональну співпрацю. Таку думку висловив заступник Міністра охорони здоров’я (2016-2019), кандидат у народні депутати у 121виборчому окрузі із центром у місті Дрогобичі – Роман Ілик.

Дрогобиччина має унікальний промисловий потенціал. Його, на думку Романа Ілика, вдасться відновити: «Ми відновимо його. Вмію і буду відстоювати інтереси нашого краю в усіх державних органах та відомствах для залучення коштів. Переконаю інвесторів вкладати кошти в наш регіон. Ініціюватиму створення спеціальних економічних зон із пільговим режимом оподаткування».

Завданням вільних економічних зон є цілеспрямований господарський розвиток території із залученням зовнішніх інвестицій. Вони дають можливості динамічно розвиватися територіям. У теперішніх умовах – це дуже важливо, адже деяким містечкам потрібен новий імпульс. «Якщо об’єднати зусилля Дрогобича, Трускавця, Борислава в одне єдине ціле і доєднати Стебник, то це відкриває нові можливості і створює зовсім інші передумови. Ми зможемо розвинути міцну економіку, що разом із новими робочими місцями дозволить молодим людям залишатися у сім’ях, а не шукати кращої долі за кордоном, а заробітчанам, які виїхали в Європу – повернутися додому. Ми створимо робочі місяця з гідною зарплатою. Українці мають жити і працювати в Україні», – наголошує Роман Ілик.

Отримавши мандат довіри від краян, Роман Ілик обіцяє працювати як з вітчизняними інвесторами, так і з закордонними партнерами, які готові прийти в регіон. «Тільки тісна, злагоджена співпраця дасть фантастичний результат», – підсумував він.

Нагадаємо, Роман Ілик кандидат в депутати до Верховної Ради України по 121 виборчому округу: міста Дрогобич, Борислав, Стебник, Східниця, Трускавець та Дрогобицький район.

Валерія Ворончук

Також читайте