Роман Ілик: «Віднедавна у Дрогобичі запрацював кардіоцентр, де рятують людей від гострого інфаркту»

В Україні триває розбудова мережі сучасних кардіоцентрів. По всій державі таких вже близько 40. На Львівщині перший такий кардіоцентр, окрім обласного центру, з’явився у Дрогобичі.

«Це означає, що мешканці Дрогобиччини: Борислава, Стебника, Трускавця і всіх навколишніх сіл, у разі невідкладного стану, мають гарантію того, що їхнє життя можуть врятувати», – стверджує Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров’я України 2016-2019 рр.

Адже якщо у людини стався інфаркт, – існує стандарт «золотої години», впродовж якої її потрібно доставити до лікарні і надати допомогу. Тоді хворий залишається живим. Планові операції у кардіоцентрі в Дрогобичі також роблять.

«Немає потреби їхати до Львова чи до Києва, шукати фахівця. Це можна зробити в Дрогобичі. Хірурги вже зробили 12 коронографій та три планові стентування коронарних артерій. Ми залучаємо фахівців з Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова, які працюють разом з нашими лікарями. І це, насправді, та цінність, яка дає можливість кожному з нас бути певним, що в такому складному випадку, як, наприклад, інфаркт, – наше життя може бути врятоване!», – наголошує співрозмовник.

Роман Ілик розповів, що поширення таких кардіоцентрів по Україні стало можливим завдяки урядовій програмі, яку впроваджує Міністерство охорони здоров’я: «Це правильна політика, яка рятує життя і робить медицину більш доступною».

Ще доступнішою медицина стала і завдяки появі у місті скринінгового центру. Там створили комфортні умови для обстеження жінок на рак.

«За кошти Світового банку нам вдалося залучити до Дрогобича обладнання, яке дає можливість здійснювати саме профілактичний напрямок. В онкодиспансері є цифровий мамограф та кольпоскоп, який діагностує на ранніх етапах рак у жінок», – каже Роман Ілик.

Скринінговий центр в Дрогобичі обслуговує Дрогобицький район, міста Борислав, Стебник, Трускавець та Дрогобич, а це близько 100 000 жінок.

«Якщо жінка має більше 40 років і щороку буде проходити відповідне обстеження, чи навіть рідше, як їй визначає лікар, – то це дасть гарантію того, що ми не пропустимо це захворювання на етапі профілактики. Якщо ми на ранній діагностиці побачимо проблему – то вона дуже швидко і просто усувається. Коштує це для держави і людини дуже мало. Якщо це складна форма ракового захворювання – то це все і дороговартісно, і прогноз невтішний», – наголошує співбесідник. Саме тому обладнання, яке дає можливість діагностувати ранні форми ракових захворювань, є вкрай важливе для профілактичного напрямку системи охорони здоров’я.

Валерія Ворончук

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