Росія планує втручання у вибори з тимчасово окупованих територій України

Метою такого втручання у виборчий процес, через здійснення низки провокаційних заходів на території нашої країни, є зрив чи дискредитація виборів. Плани Кремля також передбачають використання ресурсу так званих “ДНР/ЛНР”, як важливого інструмента дискредитації чинного Президента України та його команди під час виборів. Для цього активно використовуватиметься ряд поширених тез, таких як “геноциді Донбасу”, «знищенні критичної інфраструктури регіону» тощо.

Відомо, що спецслужби РФ, серед іншого, готують серію провокацій безпосередньо на виборчих дільницях у східних регіонах України, що межують із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей України.

Серед варіантів розглядається варіант провокування ситуації з відмовою надання можливості голосувати за довідками переселенців тощо.

Крім того, відомо про те, що триває підготовка групи осіб-провокаторів з-поміж громадян України, які тимчасово проживають на окупованих Росією територіях нашої країни та входять до агентурного апарату так званих “МДБ ЛНР”. Їх завданням буде штучне створення провокативних ситуацій на виборчих дільницях, що висвітлюватимуться у засобах масової інформації і формуватимуть враження фальсифікації, ілюзії непрозорості виборів та їх незаконності, зокрема порушень прав переселенців.

Також спецслужби РФ активізували роботу із використання паспортних даних осіб, які померли або пропали безвісти на окупованих територіях Донбасу протягом 2014–2018 років, а офіційно підтвердити чи спростувати їхнє проживання на цих територіях неможливо. За згоду проголосувати на виборах за підробленим паспортом так звані спецслужби „ДНР/ЛНР” пропонують мешканцям регіону грошову винагороду та продуктові набори.

Іншим напрямом є здійснення провокацій на лінії зіткнення, активізація роботи агентури на контрольованих Україною територіях, особливо в Донецькій і Луганській областях.

Не виключено, що під час проведення провокативних дій, котрі, зокрема, призводитимуть до загибелі військовослужбовців ООС, російсько-терористичні війська планують заходи з дестабілізації ситуації на лінії зіткнення в ОРДЛО.

Ярослав Ковальчук

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