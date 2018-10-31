Роверисти б`ють на алярм

У Трускавці зафіксовані випадки травмування велосипедистів через неправильно встановлені ливневі решітки. Металеві конструкції решіток встановлені на проїжджій частині вулиці таким чином, що становлять велику небезпеку для любителів двоколісних засобів транспорту. Пастки не відразу помітно, отже, передні колеса потрапляють у них, після чого велосипедист перелітає через кермо і травмується. Один з таких випадків стався минулого тижня на вул. Городище, інший – нещодавно на вул. Стебницькій.

Керівник велосипедного гуртка Будинку учнівської творчості м. Трускавця Олег Осійчук в мережі Фейсбук розмістив фото таких пасток для велосипедистів та звернувся до відповідних служб міської ради з проханням виправити цю помилку, котра може призвести до нещасних випадків на дорозі.

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