Розбійників зі Стрия, які вчинили розбій у Трускавці, триматимуть під вартою

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, Трускавецьким відділом поліції повідомлено про підозру 20-річному та 21-річному мешканцям Стрия у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч, 20 серпня, в нічну пору доби у Трускавці.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники здійснили напад на приміщення місцевого пункту обміну валют. Намагаючись викрасти грошові кошти, чоловіки шість разів вистрелили у вікно касира, проте не змогли його розбити, а лише пошкодили. Таким чином зловмисники змушені були тікати із місця пригоди. Проте незадовго, за гарячими слідами, правопорушників затримали правоохоронці в порядку ст.208 КПК України.

Крім цього, учора, 22 серпня, Стрийським міськрайонним судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Зазначимо, що під час нападу касир не постраждав.

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