Роздержавлення ЗМІ, досвід Борислава

Офіс-менеджер зі знанням польської мови Агенція, яка займається інформаційно-консультаційними послугами по працевлаштуванню в Польщі шукає офіс-менеджерa. Обов’язки: -опрацювання телефонних дзвінків -консультування та ведення клієнтів -частково робота з документацією -організаційна робота по офісу Вимоги: -знання польської мови на розмовному рівні -привітність, вміння спілкуватися з людьми -відповідальність, організованість, цілеспрямованість, пунктуальність -чесність та порядність -досвід роботи не обов’язковий, [...]