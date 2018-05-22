Розкрадача могил засудили до 4 років ув’язнення

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, за участі Дрогобицької місцевої прокуратури винесено вирок 28–річному місцевому мешканцю, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), ч.1 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як було встановлено, чоловік на території цвинтарів у Трускавці, Бориславі та Дрогобичі викрадав із склепів коштовності упродовж липня-вересня минулого року. Встановлено, що правопорушник знімав із тіл померлих золоті вироби, які згодом здавав у ломбард, а гроші легалізував придбавши автомобіль. Та їздити йому на цій машині не доведеться.

Прокуратура у суді довела його провину, а відтак Дрогобицький міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 4 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати посади та займатися господарською діяльністю на 2 роки, а також з конфіскацією майна.

Крім людського суду цього злочинця, який вчиняв таке святотатство як грабування могил, очікує ще й суд Божий.

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