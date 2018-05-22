Розкрадача могил засудили до 4 років ув’язнення

By  | 22.05.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, за участі Дрогобицької місцевої прокуратури винесено вирок 28–річному місцевому мешканцю, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), ч.1 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як було встановлено, чоловік на території цвинтарів у Трускавці, Бориславі та Дрогобичі викрадав із склепів коштовності упродовж липня-вересня минулого року. Встановлено, що правопорушник знімав із тіл померлих золоті вироби, які згодом здавав у ломбард, а гроші легалізував придбавши автомобіль. Та їздити йому на цій машині не доведеться.

Прокуратура у суді довела його провину, а відтак Дрогобицький міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 4 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати посади та займатися господарською діяльністю на 2 роки, а також з конфіскацією майна.

Крім людського суду цього злочинця, який вчиняв таке святотатство як грабування могил, очікує ще й суд Божий.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №83657 Ноутбук HP Compaq Mini CQ10-555SR
    22.05.2018 | 14:55

    Характеристики: Экран 10,1″ (1024×600) LED Процессор – Intel Atom N455 (1.66 ГГц) Оперативная память – 2 ГБ HDD 160 ГБ Intel GMA 3150 / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера Вес – 1.2 кг ЦІНА ОСТАТОЧНА БЕЗ ТОРГУ !!! Ноутбук у відмінному робочому стані. Відмінний вибір для подорожей і офісної роботи, серфінгу. Встановлено Win­dows [...]

  • Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора – головного лікаря
    22.05.2018 | 10:17

    Курортно-готельний комплекс «Свитязь» у м. Трускавець оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора – головного лікаря. Вимоги до претендента:   досвід роботи в курортній сфері не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років,  наявність стратегічного бачення щодо покращення роботи медичного центру. Термін прийому документів від претендентів на посаду 23.05.2018 – [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви