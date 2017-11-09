Розмір субсидії на електричне опалення зросте, на газове – зменшиться

Минулого тижня комісія по субсидіях прийняла 102 заяви від мешканців Трускавця та внутрішньо переміщених осіб. Про це було повідомлено 13 листопада на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді. У Трускавці є 186 переміщених осіб, з них 48 поновлювали документи на отримання соціальних виплат минулого тижня.

Як повідомила заступник начальник управління праці та соціального захисту Трускавецької міської ради Ольга Гарасим`як, у Трускавці близько 3200 сімей отримує субсидію на газове автономне опалення і 740 сімей – на електричне опалення. Цього опалювального сезону середньостатистичний розмір субсидії на газове опалення дещо зменшиться – в зв’язку з переглядом норм споживання газу. Відтепер субсидія призначатиметься з розрахунку використання газу на суму бл. 5 грн. на 1 метр квадратний опалювальної площі (в середньому бл. 1800 грн.). Натомість зросте середній розмір субсидії для сімей, які опалюють помешкання за допомогою електричного автономного опалення – в середньому бл. 3 тис. грн. з грудня 2017 р. (в листопаді трохи більше 2 тис. грн.).

Детальнішу інформацію по субсидіях, нормах споживання газу та електроенергії і інших соціальних питаннях можна отримати в управлінні праці та соціального захисту Трускавецької міської ради (вул. Бориславська, 1, 2-й поверх).

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