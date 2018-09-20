Розпочато процедуру припинення Трускавецького суду як юридичної особи

На виконання Указу Президента України від 29.12.2017 № 451 «Про реорганізацію місцевих загальних судів» та наказу ДСА України від 06.09.2018 року № 446 «Про забезпечення виконання Указу Президента України від 29.12.2017 № 451», розпочато процедуру припинення Трускавецького міського суду Львівської області як юридичної особи в результаті реорганізації (злиття). Про це інформує прес-служба Трускавецького суду.

14 вересня ц.р. відповідно до Плану заходів з реорганізації (злиття) місцевих загальних судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 06.09.2018 року № 446, головою комісії з реорганізації (злиття) Трускавецького міського суду Львівської області було надано державному реєстратору належним чином завірені документи, про що в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відповідні відомості.

На виконання вимог статті 105 Цивільного кодексу України на сайті Міністерства юстиції України буде оприлюднено повідомлення про рішення щодо припинення Трускавецького міського суду Львівської області як юридичної особи в результаті реорганізації.

У Трускавецькому міському суді Львівської області утворено комісію з реорганізації (злиття), якою буде здійснено усі необхідні заходи з реорганізації (злиття) суду.

Відповідно до частини шостої статті 147 та пункту 3 розділу ХІІ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Трускавецький міський суд Львівської області продовжує здійснювати свої повноваження до утворення та початку роботи Дрогобицького окружного суду.

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