Розпочато прийом наукових робіт на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2018 році

З 15 січня Міжнародний фонд Івана Франка розпочав приймати наукові роботи та супровідні документи на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2018 році. Про це інформує прес-служба Фонду.

Прийом наукових робіт і супровідних документів триватиме до 1 березня 2018 року. Наукові роботи (дослідження, монографії, дисертації, книги, цикли лекцій) мають бути опубліковані у завершеному вигляді протягом 2016 та 2017 років.

Премія присуджується щорічно у день народження Івана Франка (27 серпня) у двох номінаціях: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики та за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук.

Наукові роботи на здобуття Премії мають право подавати академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати Премії попередніх років.

До наукової роботи обов’язково додаються: рішення академічної установи, вищого навчального закладу про подання наукової роботи на здобуття Премії; довідка про особу, наукова робота якої подається на здобуття Премії, з контактними даними претендента на здобуття Премії; розширена анотація до наукової роботи (українською та англійською мовами); особиста письмова згода автора наукової роботи на участь у конкурсі на здобуття Премії.

Наукові роботи у 3-х екземплярах надсилаються на адресу Фонду: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф.15, супровідні документи надсилаються електронною поштою на адресу: frankoprize@ukr.net.

Головним критерієм відбору претендентів на присудження Премії є професійна компетентність у науковій галузі та міжнародний рівень наукових досліджень, незалежно від віку, статі, релігійних чи політичних уподобань чи етнічної приналежності автора.

Детальніша інформація про умови подання документів на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка міститься на офіційному сайті Фонду (www.frankoprize.com.ua).

Нагадаємо, що Міжнародну премію ім. Івана Франка засновано у 2015 році. Основною метою Премії є сприяння всеохоплюючому вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка, заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики.

Лауреати Премії попередніх років:

- у 2016 році архієпископ-емерит, колишній глава УГКЦ Любомир Гузар з науковою монографією “Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму;

- у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер з монографією «New Contributions to the History of the Ukrainian Language”;

- у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Олег Шаблій з науковою роботою «Суспільна географія» у 2-х томах.

Преміальний фонд у 2016 та 2017 роках становив 500 000 грн.

