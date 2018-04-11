Розпочато ремонтні роботи на трасі Дрогобич-Самбір

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, вже розпочато ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці Дрогобич-Самбір.

«Зокрема ремонтні роботи здійснюватимуть на ділянці від с. Лішня у напрямку до м. Самбора»,- зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Вже проведено роботи по профілюванню дороги, влаштуванню кюветів, а також плануванню узбіч. 11 квітня розпочалось влаштування основи щебенево-піщаної суміші. В межах ремонтних робіт планується влаштування основи щебенево-піщаної суміші, вирівнюю чого шару та влаштування верхнього шару з асфальтобетону.

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