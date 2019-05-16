Розшукується мешканець Дрогобича Попадинець Микола Андрійович

By  | 15.05.2019 | Filed under: Новини

Працівники Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукують Попадинця Миколу Андрійовича, 08.11.1954 р.н., мешканця м. Дрогобич, який 11.05 вийшов з дому і до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: ріст 175-180 см, на вигляд 60-65 років, обличчя овальне, волосся сиве пряме, очі голубі, ніс прямий, губи тонкі, середньої статури, верхня зубна щелепа вставна, шрам на великому пальці лівої руки, розмір взуття – 43.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісти зниклого громадянина просимо повідомити в Дрогобицький відділ поліції за номерами телефонів: 068-629-51-59, 097-988-87-38, або 102.

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