Розшукується трускавчанин

Трускавецьким відділенням поліції проводяться пошукові заходи щодо встановлення місця знаходження жителя м. Трускавця, який за попередньою інформацією 17.09.2018 року о 07:20 год. виїхав маршрутним транспортним засобом “Трускавець-Уличне” з м. Трускавця, де на “першій” зупинці села Уличного вийшов і направився в невідомому напрямку. Рідним повідомив, що поїхав в село Уличне по гриби. Був одягнутий у камуфляжну форму, мав при собі посвідчення учасника бойових дій. Якщо комусь щось відомо, або хтось його бачив у день зникнення або після просимо повідомити про це найближче відділення поліції або за номером: 098-97-36-845 (Олег).

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