Розслідування про розпуск ТМО Партії регіонів

Останнім часом певні сили у Трускавці намагаються довести громадськості, що у Трускавці є осередок Партії регіонів. Можна припустити, що комусь дуже вигідно «тримати напругу» в цьому питанні, спекулювати на цій темі, маніпулювати думкою громадськості.

Спробуємо ж розставити всі крапки над «і» в цьому питанні і визначити, де правда, а де маніпуляція в питанні саморозпуску ТМО ПР.

Отже, 24 січня 2014 року відбулося засідання Ради Трускавецької міської організації Партії регіонів, на якому було одноголосно проголосовано рішення про саморозпуск (джерело: https://truskavetskyjvisnyk.io.ua/s627618/truskavecka_miska_organizaciya_partie_regioniv_ogolosila_pro_samorozpusk). 29 січня 2014 року Реєстраційна служба Трускавецького міського управління юстиції Львівської області видала наказ «Про взяття до відома інформації про зміни у керівному складі Трускавецької міської організації Партії регіонів на підставі повідомлення про вихід Грицака Л.Я та Павлечка С.І. із членства Партії регіонів та із посад голови та заступника голови Трускавецької міської організації Партії регіонів».

Здавалося б, цього достатньо – Рада ТМО ПР зібралася, оголосила про саморозпуск, а відповідні документи було подано до Трускавецького міського управління юстиції. Згідно статті 36 Конституції України, «ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій». Тобто, конституційне право Лева Грицака, як і будь-якого іншого громадянина України – вийти з лав партії, до якої він колись вступав, незалежно чи вступав добровільно, чи з примусу.

Але, виявляється, не всім у Трускавці сподобалося те, що Партія регіонів в місті-курорті припинила своє існування. Хоча 14 жовтня 2014 року працівниками реєстраційної служби міського управління юстиції і було складено акт про відсутність Трускавецької міської організації Партії регіонів за місцезнаходженням (м. Трускавець, вулиця Карпатська, 2), та через суд зняти реєстрацію ТМО ПР руки у когось не дійшли. Нагадаємо, що тоді міським головою Трускавця був не хто інший як одіозний бізнесмен Р. Козир, якого підозрювали у бізнесових зв’язках з Російською Федерацією. Чи не тому процес повної ліквідації ПР у Трускавці після виходу з членства в ПР Лева Грицака був заблокований?

Цікаво, що зараз тему Партії регіонів у Трускавці активно розкручують саме люди з «обойми Козира». До них належать і працівники певних відділів міської ради часів Р. Козира, і окремі теперішні депутати та «громадські діячі», які мов песики бігають в «Арко» за отриманням вказівок, і керівники підконтрольних Козиру медіапроектів та громадських організацій. Схоже, саме з ініціативи політтехнологів з держави-агресора було «притримано» ПР у Трускавці до «кращих часів», щоб в потрібний період часу витягнути з рукава цього крапленого туза.

Та повернемося до процедури зняття з реєстрації ТМО ПР. Документів, які стосуються цього процесу, в Трускавецькому міському управлінні юстиції немає з простої причини – з 2015 року всі функції по реєстрації передані до Львівського обласного управління юстиції. Саме там, в архіві ЛОУЮ є і заява Лева Грицака про вихід з Партії регіонів, і рішення Ради ТМО ПР від 24.01.2014 р. про саморозпуск та вихід з членів ПР членів Ради ТМО ПР, і накази та акти, про які йшлося вище. Є там і правовий висновок щодо відповідності законодавству України та Статуту Партії регіонів інформації про зміни у складі керівних органів ТМО ПР. І в цьому правовому висновку чорним по білому пише, що членство в партії припиняється з дня подачі заяви членом партії. Саме з цього дня припиняється перебування громадянина України в партії, в тому числі на виборних посадах в ній. Втім, само собою зрозумілим є логічний висновок, що припинення членства в Партії регіонів тягне за собою припинення повноважень цієї особи як члена керівної організації в Партії регіонів.

Якщо пояснювати простіше, то Лев Грицак, склавши повноваження і члена ПР, і голови осередку ТМО ПР, вмив руки і совість у нього залишилася чистою. Бо зробив це він ще до розстрілів Небесної Сотні. Подані документи мала б розглянути Львівська обласна організація Партії регіонів, яку очолював тоді Петро Писарчук. Мала б, але чи розглядала, чи ні – про це достеменно невідомо. Відомо, що за кілька днів після саморозпуску ТМР ПР саморозпустилася і Львівська обласна організація цієї політичної сили. А рішення по затвердженню цього розпуску мала б приймати, на нашу думку, Політрада ПР в Києві.

В час бурхливих подій Революції Гідності ніхто не думав, що знайдуться людці, які намагатимуться реанімувати трупа, воскрешатимуть Партію регіонів. А вони, ці людці, будучи при владі в часи Януковича, спостерігаючи за подіями на Майдані та, напевно, інформуючи про все своїх московських кагебешних друзів, не допустили, щоб ПР у Трускавці була ліквідована судовим шляхом. Ті, хто зараз рознімає пащеку проти Лева Грицака, у свій час не дали ходу справі про припинення діяльності ПР у Трускавці. Чомусь не була створена ліквідаційна комісія, не розпочато процедуру ліквідації. Звісно, що не Лев Грицак і не інші колишні члени ПР мали б це робити. Це могла б зробити Політрада ПР в Києві, але їй, вочевидь, було не до того. Це могла б ініціювати місцева влада та органи юстиції після відповідних звернень місцевої влади. Але, але… І тут виникають різні підозри: кому вигідно та що планувалося. Не виключено, що свідомо влада Трускавця в 2014 році «заштопорила» цей процес.

Тож діє чи не діє зараз Партія регіонів? За інформацією сайту https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/20073933/ цю організацію на всеукраїнському рівні зараз очолює Ігор Чичасов. Згідно відкритих даних, Львівську обласну організацію нібито й надалі очолює Петро Писарчук, а ТМО ПР – Лев Грицак. Але згідно тих же відкритих даних можна побачити, що заввідділом освіти ТМР є Андрій Юрків (http://truskavets-city.gov.ua/modules.php?name=Vlada&op=list_content&eid=513) а трускавецьке АТП очолює Тарас Кучманич (http://truskavets-city.gov.ua/modules.php?name=Vlada&op=list_content&eid=55). Офіційна інформація на офіційному сайті, але явно недостовірна. Не умисно недостовірна, а тому що застаріла… Бо відділ освіти ТМР давно очолює Орест Лобик, трускавецького АТП де-факто не існує, а Тарас Кучманич «світиться» в команді мера Дрогобича Тараса Кучми.

Партія регіонів у Трускавці не діє з січня 2014 року. Якщо хтось і далі в це не вірить, то такий «Тома Невірний» або підсвідомо хоче повернення Янека, або ж чекає з припасеним зацвілим короваєм московського окупанта. Якщо цей хтось є технологом з Московії, то все зрозуміло. Але що біля того технолога роблять наші галицькі хруні? За шмат гнилої ковбаси вони й маму рідну готові продати, не те що ПР реанімувати. Гидко і бридко навіть коментувати той маразм, до якого дехто опускається…

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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