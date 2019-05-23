№94072 Розвивай дитину: отримуй податкову знижку!

By  | 23.05.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

Зі слів очільника Львівської юстиції Миколи Станіщука, держава може повертати з податку на доходи, сплаченого батьками, ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ. Поговоримо про це більш детально. Отримати податкову знижку можна на оплату навчання дитини у: • дитячих садочках; • гуртках, секціях; • школах; • профтехучилищах, коледжах; • закладах вищої освіти. ВАЖЛИВО: Орієнтовний розмір податкової знижки – 18% від фактично сплаченої за навчання суми. Алгоритм дій особи для отримання податкової знижки: 1. Оплатіть навчання та збережіть квитанцію для податкової про оплату; 2. Отримайте від роботодавця довідку про доходи; 3. До 31 грудня поточного року заповніть податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік; 4. Подайте документи на отримання знижки в ДФС за місцем реєстрації та отримайте податкову знижку. Підсумовуючи сказане, Микола Станіщук наголошує, що, завдяки таким ініціативам як податкова знижка батьки стануть відповідальними, а діти більш захищеними!

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