№94070 Розвивай дитину: отримуй податкову знижку!

Зі слів очільника Львівської юстиції Миколи Станіщука, держава може повертати з податку на доходи, сплаченого батьками, ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ. Поговоримо про це більш детально.
Отримати податкову знижку можна на оплату навчання дитини у:
• дитячих садочках;
• гуртках, секціях;
• школах;
• профтехучилищах, коледжах;
• закладах вищої освіти.
ВАЖЛИВО: Орієнтовний розмір податкової знижки – 18% від фактично сплаченої за навчання суми.
Алгоритм дій особи для отримання податкової знижки:
1. Оплатіть навчання та збережіть квитанцію для податкової про оплату;
2. Отримайте від роботодавця довідку про доходи;
3. До 31 грудня поточного року заповніть податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;
4. Подайте документи на отримання знижки в ДФС за місцем реєстрації та отримайте податкову знижку.
Підсумовуючи сказане, Микола Станіщук наголошує, що, завдяки таким ініціативам як податкова знижка батьки стануть відповідальними, а діти більш захищеними!
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