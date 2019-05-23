№94070 Розвивай дитину: отримуй податкову знижку!

Зі слів очільника Львівської юстиції Миколи Станіщука, держава може повертати з податку на доходи, сплаченого батьками, ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ. Поговоримо про це більш детально.

Отримати податкову знижку можна на оплату навчання дитини у:

• дитячих садочках;

• гуртках, секціях;

• школах;

• профтехучилищах, коледжах;

• закладах вищої освіти.

ВАЖЛИВО: Орієнтовний розмір податкової знижки – 18% від фактично сплаченої за навчання суми.

Алгоритм дій особи для отримання податкової знижки:

1. Оплатіть навчання та збережіть квитанцію для податкової про оплату;

2. Отримайте від роботодавця довідку про доходи;

3. До 31 грудня поточного року заповніть податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;

4. Подайте документи на отримання знижки в ДФС за місцем реєстрації та отримайте податкову знижку.

Підсумовуючи сказане, Микола Станіщук наголошує, що, завдяки таким ініціативам як податкова знижка батьки стануть відповідальними, а діти більш захищеними!

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