РПЦ працює на розкол православ’я – Безсмертний

Російська православна церква своїм рішенням про розрив стосунків з Константинопольським патріархатом порушує церковні правила. Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«РПЦ не мала жодного права приймати рішення про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Тобто, РПЦ порушує церковні правила, отже, працює на розкол православ’я», – сказав він.

Більше того, Безсмертний не виключає, що всередині самої РПЦ почнеться ділення, бо частина священнослужителів підтримають Константинополь.

Відповідаючи на питання, чому Синод РПЦ вперше за всю історію відбувся в Мінську, він сказав: «По-перше, щоб показати, чия це територія і хто тут головний. До речі, в Синоді РПЦ немає жодного білоруса, інтереси білоруських православних представляє рязанський митрополит».

По-друге, за словами Безсмертного, на території Білорусі, особливо у Гродненській та Брестській областях, де проживає багато корінних українців, середній і нижній клір священників – це переважно теж українці. І зараз у Москві розуміють, що ці приходи можуть перейти до єдиної української церкви.

«Те, що Лукашенко запевнив Кирила у вірності та засудив «розкол», – це ще одна ілюстрація того, хто такий Лукашенко. А от про який розкол він говорив, не дуже зрозуміло. Адже Київ, набуваючи автокефалію, навпаки стає центром єднання. І не лише православ’я. В майбутньому це може стати першим кроком вже до об’єднання усього християнського світу, подолання великого розколу між католицизмом і православ’ям», – наголосив політик.

Прес-служба Романа Безсмертного

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