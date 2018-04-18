Рух транспорту обмежили, а нову дорогу будувати не поспішають

Мешканці Сільця та Колпця скаржаться на шум, руйнування дороги та тріщини на житлових будинках, спровоковані рухом важкогабаритного транспорту через їхній населений пункт.

Через обмеження руху для великогабаритного транспорту на дорозі сполученням Дрогобич-Трускавець, всі вантажівки та фури щоденно курсують мікрорайонами Стебника. Є об’їзна дорога, поза населеним пунктом, однак, як стверджують мешканці, вона в настільки жахливому стані, що їхати нею ніхто не хоче.

“Починаючи з 6.00 ранку в нас вже починається рух транспорту на дорозі. І до 8.00 безперервно на великій швидкості ганяють фури. Будинки, які при дорозі, просто “ходять” від того. В багатьох будинках вже поробились тріщини” – розповідає мешканка Колпця.

Люди скаржаться, бо кажуть, що жодних дій для того, щоб вирішити проблему ні влада міста, ні центральна влада не роблять.

Більш ніж півроку минуло з того часу, як за півкілометра від дороги Дрогобич-Трускавець, на закинутій шахті Стебницького “Полімінералу” утворилось карстове провалля, що має близько трьохсот метрів в діаметрі.

Крайові обвали продовжуються досі. По іншу сторону дороги, зі сторони Модрич, також відбулись обвали. В одному місці відбувся розкол землі, де русло річки проклало собі шлях під землю. В іншому, зовсім нещодавно, на початку квітня, також утворився кількаметровий обвал.

Впродовж цього періоду єдиним рішенням, яке було прийняте владою стало обмеження руху важкогабаритного транспорту по дорозі до Трускавця. Дорогу обіцяли закрити, натомість прокласти альтернативну, через Модричі. На це повинні були виділити кошти з державного бюджету. Однак, станом на сьогоднішній день, нову дорогу будувати ніхто навіть не розпочинав. А старою продовжують активно курсувати як легкові автомобілі, так і пасажирський транспорт.

Фурам та вантажівкам залишається рухатись через Колпець, де дорожне покриття сьогодні ще в досить непоганому стані. Люди ж обурюються, – мовляв за кілька годин вранці по їхній вулиці на шаленій швидкості проїжджають десятки фур. Ввечері повертаються назад. Дорога на вулиці вкрита старою бруківкою, але від того звуки від руху вантажівок ще більш відчутні в домівках мешканців.

Коли розпочнеться прокладення нової дороги до Трускавця – ніхто не береться коментувати. Тож поки людям доводиться терпіти створений для них дискомфорт та сподіватись, що за вирішення проблеми врешті візьмуться на ділі, а не лише на словах..

Ніна Федько, Трускавець Онлайн

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