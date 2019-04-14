Руки геть від бюджету громади!

/Інтерв’ю з міським головою Трускавця 2002-2010 рр., головою «Ради Старійшин» м. Трускавця Грицаком Левом Ярославовичем/

- Леве Ярославовичу, вчора, 22 квітня 2019 р., відбулося засідання бюджетної комісії Трускавецької міської ради, на якому розглядалось питання погодження розгляду на сесії міської ради входження Трускавецької міської ради до ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Чи Вам відомо про рішення, яке прийняла комісія, і як Ви до нього ставитеся?

- В день засідання комісії я був з робочим відрядженням у Львові, але про прийняте рішення мені відомо. Сесія запланована на 25 квітня, незважаючи на відсутність багатьох необхідних документів, передбачених законом для прийняття рішення про винесення цього питання на сесію.

За вступ міської ради до ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» з міського бюджету Трускавця, тобто з коштів трускавецької громади прийдеться сплатити мільйони гривень.

Я був присутній на сесії міської ради 18.04.2019, де це питання вже розглядалося і завдяки активним членам громади і деяким депутатам було заблоковано. Мені огидно було сидіти в залі, спостерігаючи як міський голова і окремі депутати лобіювали прийняття явно корупційного рішення, що несе збитки громаді.

Адже стаття 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» «Обмеження щодо використання службового становища» чітко забороняє і міському голові, і депутатам міської ради «неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти)».

Дивувало, що ці лобісти не бояться ні суду громади, ні кримінальної відповідальності. Адже у випадку прийняття такого рішення воно обов’язково буде розглядатися антикорупційними органами, про що попередили громадські організації у своєму зверненні до міського голови та депутатів від 19 квітня.

- А чому Ви вважаєте, що таке рішення було б корупційним?

- В першу чергу треба сказати, що воно було б антигромадським.

Нам відомо, скільки проблем місту-курорту приніс ЗАТ «Трускавецькурорт» (тепер ПрАТ «Трускавецькурорт»). Незаконно приватизувавши біля 160 об`єктів, що належали державі, профспілкам і комунальному господарству, вони занедбали ці об’єкти, в тому числі гідромінеральну базу курорту, звільнили біля п’яти тисяч працівників, багато об’єктів продали. Чимало занедбаних об’єктів сьогодні лякають в темну пору доби своїм виглядом, темними вікнами у вечірній та нічний час, безлюдністю. Закритий верхній бювет зупиняє розвиток нагірної частини курорту. Курортне місто занепадає, втрачає конкурентноздатність з сусідніми курортами.

ПрАТ «Трускавецькурорт» має багатомільйонну заборгованість податків до бюджету міста, конкретно за землю. Можливо, не всі депутати знають про це, проте міський голова зобов’язаний це знати. Я звертаю на це їхню увагу!

Тому ПрАТ «Трускавецькурорт» створило чисте від податкових недоїмок підприємство ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Бенефіціаром, тобто кінцевим вигодонабувачем обох структур є одна і та ж людина – Якубенко Володимир Павлович.

Оборудка, яку лобіює міський голова і підтримують окремі депутати міської і обласної ради, розрахована на поповнення агонуючого бюджету ПрАТу коштами міського бюджету. ПрАТ продає ТОВ частину гідромінеральної бази. Міська рада повинна вступити в ТОВ для спільної продажі лікувальних вод, сплативши за вступ мільйони гривень з часткою нібито 50%, як заявляють ПрАТ і міський голова.

Перерахованими коштами міської громади ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» повинно розрахуватись за куплені об’єкти із ПрАТ «Трускавецькурорт», бо власний статутний фонд ТОВ становить тільки 10 тисяч гривень, а заплатити треба понад 9 млн. грн. Половину з них повинна була б оплатити міська рада.

Попри те, що з агонуючими партнерами не можна заключати угоди про співпрацю, тим більше з виведенням коштів міського бюджету, тут ще й закладений цинічний обман депутатів і міської громади. Бюджетній комісії і міській раді не представлено актів про передачу майна згідно договору купівлі-продажу між ПрАТ «Трускавецькурорт» і ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Повідомлено тільки усно про те, що передаються над каптажні споруди деяких свердловин мінводи та деякі приміщення – на суму 9 млн. 600 грн., і пропонується з цього долю 50% на суму 4 млн. 800 тис. грн.

Які об’єкти пропонується – ні громаді, ні депутатам невідомо. Хоча це відомо міському голові. Імовірно, що можуть підсунути свердловини, які є непридатними для використання, аудиту їх технічного стану теж не проведено.

Та не тільки в цьому ошукують громаду. ПрАТ «Трускавецькурорт» не передає в це «спільне підприємство» бювети мінеральних вод. Як же без них продавати мінеральні води відпочивальникам?

Вони заявляють, що бювети будуть передані другою чергою. З інсайдерської інформації стало відомо, що гідромінеральна база оцінена в 260 млн. грн.. Бювети в ній становлять основну вартість. Тому у кращому випадку якщо цими бюветами хтось увійде у ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», а це може бути хтось від ПрАТу, або особи, які сприяють проведенню цієї корупційної оборудки, то Трускавецька міська рада не отримає 50% пакету голосів. Від балансової вартості всього майна ТОВ у сумі 260 млн. грн. Частка міської ради тоді становитиме по простому арифметичному розрахунку 4,8 млн. х 100 : 260 млн. = 5,416%.

Колись таке проходили в 5 класі, тепер, мабуть, раніше.

Хай вибачать депутати, не хочу їх принижувати, бо впевнений, що вони знають арифметику, але не знали умов цієї нескладної задачі.

Друга мета, яку переслідує в цій оборудці ПрАТ – це зняття заборони платного входу в бювет, бо це буде суперечити інтересам міської ради.

В іншому, ще гіршому випадку, можливий варіант, що якісь важливі свердловини і бювети мінвод не передадуть ТРВ «Трускавецькі лікувальні води» взагалі, і ПрАТ «Трускавецькурорт» чи хтось інший паралельно буде продавати мінводу.

- Ви ще щось хочете додати на цю тему?

- Так, хочу сказати, що міським головою не виконується рішення сесії про відновлення діяльності комунальної ГГРЕС, яка була б повністю підконтрольна міській раді і могла б використовувати кошти міського бюджету на охорону родовищ мінвод курорту, а в подальшому приносити надходження до бюджету міста, що можна розцінювати як халатність.

Міським головою проігноровано відповідь на відкритий лист ГО «Рада Старійшин» про заходи по охороні родовищ мінвод та інші пов’язані з цим питання, що є порушенням закону.

Міський голова дав свою згоду на закриття бювету №2, що призвело до депресії верхньої частини міста-курорту Трускавець, закриття підприємств, зупинки будівництва нових об’єктів, не вживає заходів для відновлення роботи цього бювету.

Тепер він втягує депутатів у корупційну оборудку, що призведе до ще більшої депресії курорту. Підтримавши таке рішення, депутати рубають сук, на якому сидять.

За якусь мізерну мотивацію можна втратити курорт, який дає роботу і засоби для виживання його мешканцям і самим депутатам, які є підприємцями.

Хочу звернутися до депутатів міської і обласної ради. Згадайте, шановні депутати, що вас обирали мешканці Трускавця, які на громадських слуханнях 14 березня 2019 р. одноголосно висловилися проти введення оплати входу у бювет і проти спільного підприємства з ПрАТ «Трускавецькурорт».

Повторю слова новообраного Президента України Володимира Зеленського – думайТЕ!

Спілкувався Володимир Ключак

Також читайте