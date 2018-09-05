Руслан Крамар: «Я вірю, що переможе Юлія Тимошенко»

Навесні 2019 року Україну очікують президентські вибори. Згідно всіх опублікованих рейтингів та соціологічних досліджень найбільша підтримка та довіра українських громадян у лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй прогнозують від 17 до 23% в першому турі і вихід в другий тур з Юрієм Бойком або ж якимось іншим кандидатом.

У Трускавці партія «Батьківщина» є досить знаною та шанованою політичною силою, кілька каденцій поспіль потужно представленою в міській раді. Про те, чому саме зараз активізувалися опоненти Юлії Тимошенко, про історію парторганізації в Трускавці та про співіснування з чинною владою міста ми спілкуємося з головою ТМО ПП «ВО «Батьківщина» Русланом Ярославовичем Крамаром.

САМЕ МОНОЛІТНІСТЮ ТА ЄДНІСТЮ НАША ПАРТІЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІНШИХ

- Пане Руслане, починається новий політичний сезон не лише в державі, але і в Трускавці. І Ви, напевно, як голова міської організації партії «Батьківщина» відчули це по замовному ролику, який дискредитує і партію «Батьківщина», за яку нібито не треба голосувати в жодному разі, і лідера Вашої політичної сили Юлію Тимошенко. Як Ви думаєте, хто замовив цей ролик, для чого, чи з прицілом тільки на президентські вибори, чи щоб і дискредитувати місцевий осередок «Батьківщини»?

- Бачите, «Батьківщина» – це цілісний організм, тому не можна розділяти її на міську, обласну чи загальнодержавну. Саме монолітністю та єдністю наша партія відрізняється від інших політичних сил. Якщо, наприклад, сваряться з «низами», то верхи мають за честь відстояти «низи». І навпаки, якщо задівається Юлія Володимирівна, то для «низів» за честь відстояти свого лідера. Це як обов’язок «верхів» дбати за «низи» і навпаки. Це не просто так написано в Статуті, а вже вироблено роками. Тому «Батьківщина» – це не просто партія, це цілісний організм, це як сім`я.

Що стосується ролика, який випустив та поширив депутат Трускавецької міської ради, то я не маю ні часу, ні бажання вияснювати, замовний він чи ні. Ми можемо тільки здогадуватися, і про це, до речі, вже писали в пресі.

Я ж хочу сказати, що так вже давно заведено, що сильна людина ніколи не буде «гавкати», розпускати руки щодо слабшого. Вона стоїть понад цим. Особисто я на своїй сторінці в Фейсбуці жодного разу не поширив чогось поганого про жодну політичну партію, і жодного разу не лайкнув, якщо це поширює хтось інший. Я тільки розказую про те, якою є наша політична сила, які в нас переваги, і чому ми заслуговуємо на увагу суспільства, трускавчан в тому числі.

Тому такий ролик – це вияв слабкості та політичної незрілості не лише виконавця, а й замовника.

Я БУВ ПРИСУТНІЙ ПРИ ТОМУ, ЯК НЕСЛИ ТРУНИ ПО МАЙДАНУ…

- В міській раді цієї каденції майже кожен депутат змінив дві, три, а то й більше політичних партій. Я знаю, що Ви вже багато років вірні партії «Батьківщина». Чи можете розповісти про свій шлях до «Батьківщини» і охарактеризувати весь період перебування в ній?

- В партію «Батьківщина» я вступив 15 березня 2001 року. Зробив я це в знак протесту проти арешту Юлії Тимошенко. В той час режим Кучми її арештував. Вона була успішним віце-прем`єр-міністром України, зробила великі досягнення в енергетичній сфері, саме тоді населенню перестали відключати електроенергію.

Коли Юлія Володимирівна взялася за вугільну галузь, то тодішні керівники держави зрозуміли, що далі її можуть вже й не зупинити, і придумали привід для її арешту.

Чим я міг тоді допомогти їй? Подумалося – своїм вступом в партію я надам хоч маленьку краплинку своєї підтримки, висловлю протест проти її арешту.

Пізніше втягнувся, почав проявляти свою активність в політичній партії, і мене обрали головою Трускавецької міської парторганізації.

Після цього була Помаранчева революція, в якій я брав активну участь.

В 2006 році я вперше став депутатом Трускавецької міської ради, згодом заступником міського голови.

І десь тоді в мене виник внутрішній конфлікт – як амбіційного молодого політика зі сприйняттям світу в рожевих кольорах. Але світ насправді не такий рожевий, як ми думаємо. На цьому ґрунті в мене виник також конфлікт з міським головою. Я звільнився з посади заступника міського голови і зайняв опозиційну нішу в Трускавці.

На виборах міського голови Трускавця в 2010 році переміг Козир Р.Я., хоча тоді наша партія підтримувала Юника Є.В.

Після виборів я очолив комунальне підприємство «Трускавецьтепло». В нашій програмі було передбачено перехід Трускавця на індивідуальне опалення, і я звернувся до Р. Козира з тим, щоб реалізувати програму, з якою ми йшли на вибори. Він таку можливість надав, депутатський корпус теж підтримав.

Останнім часом на цій темі багато спекулюють і кожен хоче приписати собі заслуги. Тож хочу акцентувати на тому, що реалізація переходу міста на автономне опалення – це не заслуга однієї людини. І я ніколи не казав, що я це зробив сам, один. Ні, я завжди говорив і говорю зараз, що це досягнення колективу КП «Трускавецьтепло», депутатів і трьох міських голів. Це зробили всі разом.

В 2010 році я був обраний депутатом міської ради, з тодішнім міським головою Р. Козиром в мене не було ніяких непорозумінь аж до нового Майдану, тобто до Революції Гідності.

Я орендував бойлерну, і, чесно кажучи, планував її викупити, але після Революції Гідності я написав заяву і відмовився від оренди цієї бойлерної. І вона відійшла назад в комунальну власність. На Майдані багато людей загинуло, і я був присутній при тому, як несли труни по Майдану. Ці емоції не можна передати. Тому я вирішив відмовитися від майна, яке я не придбав би на аукціоні.

ЯКЩО Б МИ ТОДІ АНДРІЯ КУЛЬЧИНСЬКОГО НЕ ПІДТРИМАЛИ, ТО ВІН БИ НІКОЛИ НЕ СТАВ МЕРОМ – ЦЕ Я ВАМ ГАРАНТУЮ

З Козиром Р. Я., а точніше з його командою, конфлікт почався через колишню будівлю санстанції, яку захотіли віддати в оренду. Я не міг за це голосувати, і свою позицію аргументував міському голові. Були пошуки голосів, і моє місце роботи було запропоноване іншій людині взамін за голоси за оренду колишньої будівлі санстанції. Я дізнався про це, і стало дуже образливо, що таке робиться після Революції Гідності, і що таке робить людина, котру я не пам’ятаю, щоб підводив.

І тут у Р. Козира починається протистояння з А. Кульчинським. Я як керівник комунального підприємства, якого вже «розмінювали», добре розумів, що тепер іншого керівника хочуть звільнити тільки за те, що він виявив бажання йти на міського голову. І я подумав, що це по-людськи неправильно – змагатися не програмами, не виступами перед виборцями, а звільненням з роботи, всілякими листами в різні інстанції. І тоді я зайняв таку позицію, що підтримав Кульчинського.

Я думаю, що підтримка Кульчинського (коли з ним не був продовжений контракт на посаді головного лікаря лікарні і справа перебувала в суді) нашою фракцією у міській раді виявився ключовим, бо на нас орієнтувалися й інші депутати та й не тільки. Якщо б ми тоді Андрія Кульчинського не підтримали, то він би ніколи не став мером – це я Вам гарантую.

Але ми робили це не з політичних розрахунків, а по-людськи, бо вважали, що трускавчани мають право обирати між тими, кого хочуть. І це я пояснював також Р. Козиру. Я говорив, що якщо він не буде переслідувати Кульчинського, то наша позиція буде іншою, але якщо переслідування продовжаться, то ми підтримаємо Кульчинського.

Закінчилося тим, чим закінчилося – переслідування продовжилися, і наша політична сила підтримала А. Кульчинського. Це єдина партія у Трускавці, крім «Самопомочі», яка офіційно його підтримала. А як він подякував за це, то ми вже всі бачимо. Але я тим не журюся, бо ж кожному в душу не заглянеш.

Я ще пам`ятаю, як я говорив А. Кульчинському: «Можливо, це добре, що в Тебе є такі випробовування. Бо якщо ти станеш міським головою, то зрозумієш, що тобі треба служити громаді, бо ти міг бути зовсім в іншому місці».

НІХТО НЕ ДОПУСТИТЬ РЕВАНШУ ПРОМОСКОВСЬКИХ СИЛ

- Зараз Ви активно працюєте над перемогою Юлії Тимошенко на президентських виборах…

- Так. Я переконаний, що Юлія Володимирівна Тимошенко справді прагне і хоче зробити Україну передовою державою світу. З діючою зараз Конституцією держави зробити це буде дуже важко. Якщо Президент України в тій чи іншій мірі призначає всіх силовиків, суддів, то немає системи противаг. І, власне, наше завдання вийти на систему противаг, на рівень нормального управління державою, на правильне судочинство. Тимошенко пропонує суддів першої інстанції обирати громадою, і це правильно. Бо хто призначає, той і керує. Якщо суддя буде обраний громадою, то він буде служити громаді. Якщо не буде, то за 5 років люди переоберуть такого суддю.

До речі, в США обирають не тільки суддів, а й шерифа. І в цьому нічого поганого немає. Дійсно, якщо громаді довіряють вибори Президента, міських голів, то чому їй не можна довірити вибори судді чи шерифа?

Конституційні зміни, які пропонує Юлія Тимошенко – це проект. В його обговоренні може брати участь і давати пропозиції буквально кожен мешканець України. Кожен! До розробки цих змін залучені дуже поважні експерти – відомі українські філософи, політологи, судді Конституційного суду у відставці, правники тощо. Ці люди до партії не мають жодного відношення, вони є просто фахівцями – кожен у своїй галузі. І це не є якийсь популістський чи агітаційний крок. Бо якщо після виборів це все спуститься на гальмах, то в Україні буде нова Революція.

Я думаю, що люди повірять Юлії Тимошенко, і в неї не буде іншого шляху, ніж реалізувати те, що обіцяє. Тим більше, всі вже чули заяву Юлії Тимошенко про зобов’язання на 100 днів. Я думаю, що це буде 5 пунктів, їх Юлія Тимошенко озвучить до виборів. У разі їх невиконання протягом 100 днів після обрання Президентом вона пообіцяла скласти повноваження. Ні один президент перед тим не робив таких заяв. Тому я вірю в те, що говорить Юлія Тимошенко, вірю, що вона переможе і буде виконувати свої обіцянки.

- Антиукраїнські сили об’єднуються, про що свідчить тандем Медведчука та Рабіновича, які можуть об`єднатися з Бойком. Згідно висновків соціологів та політологів, Юлія Тимошенко в другому турі президентських виборів протистоятиме саме Юрієві Бойку. Як Ви думаєте, чи теперішня брудна кампанія з дискредитації Юлії Тимошенко зі сторони ніби проукраїнських політичних сил не призведе до повторення сценарію 2010 року, коли Ющенко та підконтрольні йому ура-патріоти агітували проти Тимошенко, і в результаті до влади дорвався Янукович?

- Можливо, такий сценарій кимось і розглядається, але думаю, що він нереалістичний. Бо як таке може бути після Революції Гідності? Занадто багато людей в останні кілька років віддали своє життя за Україну, і ніхто не допустить реваншу промосковських сил.

Нехай Вас не дивує, що проти Тимошенко запускають різноманітні ролики та дискредитують її в інший спосіб. Нічого дивного – в штабах опонентів «журналістам» дають темники, які не обговорюються, а є обов’язкові до виконання. Ті, хто готує та запускає такі ролики, не мають ні власної думки, ні принципів, вони просто заробляють гроші. І в той же час продають Україну, вбивають власне майбутнє.

Я вже сказав, і зараз повторюся, що не дозволяю собі жодного поганого слова сказати публічно про будь-якого політика. Але хочу окремо сказати за Медведчука, бо це ще той персонаж. Так от, в Фейсбуці намагаються переконати людей, що нібито Медведчук натякає російськомовному населенню, що треба голосувати за Тимошенко. Медведчук ввійшов в партію Рабіновича, а Рабінович буде йти на президента. Тож Медведчук вже всі натяки, які мав зробити, зробив – що промосковсько настроєне населення має голосувати за Рабіновича.

Але оті, як Ви кажете, ура-українці, псевдо-патріоти, чомусь не можуть сприйняти жінку. Скільки вже було чоловіків на посту президента держави, і вони не могли собі дати ради!

За Януковича Тимошенко потрапила за ґрати. І сиділа там два роки. Перспектив вийти не було, сиділа в клітці, всюди понаставляли камери, дивилися на екрани моніторів, пили дорогі коньяки і насміхалися з неї, з жінки. То ви ще думаєте, що без погодження з Путіним Янукович би її посадив? В житті б такого не було. Янукович був просто маріонетка Путіна, і саме за наказом Путіна Тимошенко й посадили. То з яким лицем зараз хтось розказує, що Тимошенко має підтримку Путіна?

Це ж яку силу волі треба мати, щоб це все пройти! І таку сильну жінку народ України мав би підтримати.

НАМ ЗАВТРА УПРАВЛЯТИ ЦІЄЮ ДЕРЖАВОЮ

- У Трускавці проти Юлії Тимошенко найбільше виступають сили, які курує політтехнолог з Московії, з Санкт-Петербурга…

- Нам своє робить! Я веду партійну лінію та роз`яснювальну роботу.

Стане Тимошенко Президентом України, то треба буде управляти цілою державою, а не розділяти народ. Ми мусимо переступити через конфлікт.

Слабенькі, які не дотягують до її рівня, конфліктують, бо в них нема іншого вибору. А ми не можемо конфліктувати, тому що нам завтра прийдеться управляти цією державою.

Якщо працюють московські політтехнологи у Трускавці, то в нас є Служба безпеки Україна, і рано чи пізно все таємне стане явним.

- Тобто, відповідальність неминуча?

- Відповідальність неминуча. Але хочу сказати більше – не тільки московський політтехнолог працює на знищення партії «Батьківщина». Тут, у Трускавці, і інші працюють над цим.

МЕНІ НЕ БАЙДУЖА ДОЛЯ РІДНОГО МІСТА

- І останнє запитання. Ви підтримували Андрія Кульчинського на виборах міського голови 2015 року, номер один у партійному списку трускавецької «Батьківщини» Наталія Анатоліївна Пономаренко була його довіреною особою, а міський голова пізніше «застромив ножа у спину» Вашій партії і Вам особисто. Зараз партія «Батьківщина» в опозиції до міського голови чи не в опозиції? Судячи з сесій, більшість питань, які пропонує міський голова, депутати від «Батьківщини» підтримують, голосують «за», те саме і на виконкомі…

- Я читав перепалку в Фейсбуці, викликану Вашим дописом про плановані збори опозиційних сил. І я згідний з коментарями, що на місцевому рівні потрібно працювати заради розвитку нашого міста-курорту.

На голосуванні у Верховній раді фракція «Батьківщина» підтримала частину законопроектів, які пропонує уряд. Бо ці законопроекти стосувалися розвитку освіти, соціальних напрямків, і їх потрібно було проголосувати. Так само в Трускавці. Є питання бюджету міста, господарських питань, соціальної політики, освіти, культури чи медицини, які потрібно підтримувати. І ми за це голосуємо.

Але якщо виносяться на розгляд речі, які суперечать здоровому глузду, то зрозуміло, що за них ми голосувати не будемо. Наприклад, на виконкомі я як член виконкому голосую та підтримую абсолютну більшість питань. Але якщо здоровий глузд підказує, що не можна пускати багатотонні вантажівки по парку, то я за таке не можу голосувати! Бо це «посадить» наш курорт.

Я розумію, що декому може не цікавий наш курорт, бо той «хтось» рік, два – і до побачення, Трускавець. Але мені не є «до побачення», тобто, мені явно не байдужа доля рідного міста. Я дослідив свій рід, який у Трускавці веде початок від 1700 років! І я не можу тільки тому, що так хтось захотів, голосувати за речі, які будуть нищити курорт.

Так само є питання ПрАТ «Трускавецькурорт», питання стану і збереження мінеральних вод, зокрема нашої «Нафтусі», невирішені є питання водопостачання міста, курортного парку. І дуже неприємним є те, що не видно системного розвитку Трускавця. Людина, яка переживає за Трускавець, не може пропускати такі речі повз свою увагу. Тому в тих питаннях зрозуміло, що партія «Батьківщина» має чітку позицію і вона вже є заявлена. А просто говорити на будь-що, що все неправильно, що «ми в опозиції» – то я вважаю, що і народ в таких людях розчарується…

Спілкувався Володимир Ключак

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