Руслан Пристай: «Багато людей досі не знає про цілющі властивості Нафтусі…»

Руслан Пристай – один з небагатьох депутатів Трускавецької міської ради, який знає як робити промоцію курорту і займається цим вже близько десяти років.

У якості заступника генерального директора ГКК «Карпати» з питань менеджменту та маркетингу він об`їхав десятки країн, щоб розповісти про Трускавець, про санаторій «Карпати», ознайомити людей з цілющими властивостями «Нафтусі», налагодити співпрацю з міністерствами, туристичними фірмами, посольствами.

Сьогодні ми знову спілкуємося з ним про промоцію Трускавця та про те, як її потрібно робити.

- Пане Руслане, за останні три місяці Ви побували у службових відрядженнях у стількох країнах, що дехто за все життя скільки не відвідав. Яка головна мета Ваших подорожей?

- У січні-лютому я побував на туристичних виставках в Литві («Adventure 2018») та Латвії («Balttour 2018»). Потім поїхав на Міжнародну туристичну виставку до Ізраїлю («ІМТМ 2018»), після чого були ще дві поїздки до Польщі (у Вроцлав та Катовіце).

В кінці березня ми взяли участь у Міжнародній туристичній виставці в Києві («UITT 2018»), а на початку квітня делегація з «Карпат» побувала на Міжнародній туристичній виставці «AITF-2018» в Баку (Азербайджан).

Зазначу, що «Карпати» брали участь і в інших міжнародних туристичних виставках, зокрема у Білорусі та Молдові.

Кожна з цих виставок є унікальною і відрізняється одна від одної. Для прикладу, виставки в Литві та Латвії організовані таким чином, що спрямовані на кінцевого споживача. Я вперше бачив, що на виставку шикуються такі величезні черги. Думаю – чому такий ажіотаж? Виявляється, що перший день виставки зосереджений на знайомстві та спілкуванні з туристичними операторами і зацікавленими організаціями, які хочуть в ту чи іншу країну відправляти людей чи приймати гостей у себе, а останні два дні, які припадали на вихідні, були розраховані на кінцевого споживача. Що мене здивувало окрім величезних черг, так це те, що люди просто приходять на виставку, щоб придбати собі тур чи путівку. Тобто, вони приходять на виставку з грошима обирати собі відпочинок і купувати його за спеціальною промоційною ціною.

До речі, в цьому році ми вперше поїхали в країни Прибалтики. Скажу чесно і відверто, що інтерес до нашого курорту є великий. Просто там бракує інформації про українські курорти. Наведу такий приклад – кілька років тому в цих країнах робив промоцію Буковель, і дотепер люди пам’ятають про це. Так, підходили і до нашого стенда і запитували про курорт «Буковель». Це свідчить, що такі промоційні поїздки є досить дієвими.

На виставках у Литві та Латвії ми уклали чимало договорів, і в нас вже є позитивний результат, є перші туристи, які приїхали з країн Балтії. Якщо крок за кроком далі виходити на цей ринок і робити там промоцію, то Прибалтика поїде до нас так само, як Польща. Єдине, що кількість населення в країнах Балтії менша, ніж в Польщі, але інтерес до Трускавця є. Наші ціни для них дуже прийнятні, сервіс у Трускавці хороший, так що їм явно вигідніше їхати на відпочинок та лікування до Трускавця, ніж на курорти Німеччини чи Чехії.

Зрештою, наша пропозиція для них є навіть кращою, ніж їхній Друскініскай, бо сервіс десь на одному рівні, а лікувальних процедур у нас значно більше.

- Поляки та азербайджанці становлять в ГКК «Карпати» приблизно половину всіх іноземних відпочивальників. Як вдається втримувати гостей з цих країн, що дехто з них приїжджає по кільканадцять разів, віддаючи перевагу Трускавцю над іншими курортами?

- Відпочивальники з Польщі та Азербайджану в «Карпатах» становлять навіть більше, ніж половину іноземних відпочивальників. Але пригадайте, що так було не завжди, а сприяла цьому наполеглива робота, і в першу чергу далекоглядність керівника нашої оздоровниці Лева Грицака.

Готельно-курортний комплекс «Карпати» вперше на ринок Азербайджану вийшов у 2012 році. А зараз ми є лідером серед всіх закладів у Трускавці по кількості азербайджанців, які тут відпочивають.

Чому азербайджанці люблять до нас приїжджати? Перше, що я помітив – це те, що менталітет людей, які проживають на Західній Україні, і менталітет жителів Баку десь на 80% схожий. Гостинність людей наявна і там, і тут. Тому, мабуть, азербайджанцям комфортно їхати сюди, їм комфортно відпочивати у Трускавці, бо тут до них дуже позитивне ставлення, у нас дуже позитивні люди, гарний сервіс, відносно невисока ціна.

Що стосується поляків, то ГКК «Карпати» стратегічно почав виходити на ринок Польщі три роки тому. До цього в нас були хіба одиничні випадки відпочинку поляків. Але ми почали виходити на цей ринок, їздити на всі важливі туристичні виставки, які відбуваються в Польщі, робити промоцію Трускавця і нашого санаторію «Карпати». І на сьогоднішній день ми співпрацюємо вже з двома десятками польських туристичних операторів, які забезпечують туристів в «Карпати».

Окрім великої кількості лікувальних процедур, низьких цін і прекрасного харчування поляки обирають Трускавець ще й тому, що тут є значний польський слід. Вони люблять приїхати в Трускавець, подивитися Дрогобич, відвідати Львів, Самбірщину. Тобто, наявний ностальгійний елемент, який для Трускавця є досить важливим.

Ще в кінці 1990-х років поляки масово їздили у Трускавець, але, видно, у них склався такий стереотип, що тут все залишилося на старому рівні, що тут ніхто не модернізує санаторії. Але коли ми почали працювати на польському ринку, коли почали показувати наш готельно-курортний комплекс «Карпати», який постійно вдосконалюється, модернізується, де надаються нові послуги, створюються нові умови для комфортного відпочинку, то вони зрозуміли, що Трускавець сильно змінився в кращу сторону. Тож коли поляки почали потрохи до нас їздити, то «сарафанна» реклама плюс рекламна кампанія, організована нашими польськими партнерами, почали працювати і таким чином кількість туристів з Польщі зросла.

Зараз на курорті Трускавець і в нашому ГКК «Карпати» поляки та азербайджанці займають значну частку іноземних відпочивальників.

- Чому інколи поїздки на туристичні виставки за кордон не призводять до бажаного ефекту? Для прикладу, нещодавно відбулася міжнародна виставка в Берліні, де були представлені і рекламні матеріали про наш курорт, але гостей з Німеччини у Трускавці не побільшало. І як думаєте, чи два візити міського голови Трускавця до Китаю дають надію, що до нас поїдуть туристи з Піднебесної?

- Ті виставки, які проходять в Берліні, Лондоні, Шанхаї, є добрими та масштабними, але розраховувати на те, що туристи з Німеччини чи Англії поїдуть до Трускавця, поки що не варто. Наш курорт ще не готовий приймати туристів з Німеччини, в нас не налагоджений мовний контакт, в нас немає закладів, де можуть вільно говорити німецькою мовою починаючи від рецепції і закінчуючи прийомом лікаря. Тому «Карпати» поки що не беруть участі у цих виставках.

Що стосується Китаю, то китайський туристичний ринок є величезним, але водночас дуже специфічним. Щороку з Китаю виїжджає 420 мільйонів туристів, але це не ті люди, які поїдуть на лікування до Трускавця. Це туристи, які люблять щодня бачити нові місця, бачити нові події.

Китайський турист – це дуже динамічний турист, і він не хоче сидіти на одному місці 14 днів і спокійно проходити курс оздоровлення чи лікування. Якщо вже виходити на цей ринок, то потрібно створювати окремі програми, де щодня будуть якісь виїзні екскурсійні тури по Західній Україні і поєднувати ці тури з оздоровленням на базі санаторно-курортних закладів. Тільки такі поєднання могли б, можливо, зацікавити китайського туриста.

А щодо поїздок міського голови до Китаю, то я думаю, що він їздить туди не на туристичні виставки, а з метою пошуку інвесторів та партнерських програм для можливості співпраці в тих чи інших галузях для Трускавця.

- Промоція курорту – це максимум позитивної інформації про нього, поширення її по всіх можливих каналах. Чому про Трускавець та лікування в ньому так мало інформації на наших загальноукраїнських телеканалах, у вітчизняному радіопросторі та друкованих ЗМІ?

- Так, це дивує. На фоні реклами різних пігулок та інших «чудо-засобів», яка йде на центральних телеканалах України, про Трускавець дійсно говориться мало.

Основним нашим надбанням є вода Нафтуся, за допомогою якої ми можемо вилікувати ті чи інші недуги – без пігулок. Якби більшість людей знали цю інформацію, то я впевнений у тому, що потік українських туристів до Трускавця значно б збільшився.

Але це повинна бути комплексна стратегія від міської ради, мав би бути чітко розроблений стратегічний план рекламних кампаній безпосередньо самого міста-курорту Трускавця, його оздоровчих та лікувальних можливостей. Особисто я головний акцент робив би саме на Нафтусі як нашому найбільшому надбанні. Бо багато людей досі не знає про цілющі властивості Нафтусі та про її цінність.

Тож якщо б міська рада зібрала всі курортні заклади Трускавця і запропонувала долучитися до рекламної кампанії Нафтусі, то я думаю, що більшість погодилося б її підтримати. Співфінансування з міського бюджету та кошти приватного бізнесу Трускавця могли б забезпечити успіх такій рекламній кампанії.

- Напевно, під час Ваших поїздок іноземці часто задають Вам запитання про унікальність Трускавця та санаторію «Карпати». Якщо не таємниця, то що їм відповідаєте? Бо знаю, що це питання задають журналісти в багатьох країнах, де Ви даєте інтерв’ю…

- Повторюся, що унікальність Трускавця в тому, що у нас є мінеральна вода Нафтуся. Це той унікальний дар, якого не має жодна країна світу, жоден інший курорт. Люди можуть їхати на той чи інший курорт, але такої води як в Трускавці більше немає ніде.

Готельно-курортний комплекс «Карпати» теж є унікальним комплексом, який постійно вдосконалюється, модернізується і тримає свою марку на високому рівні. В «Карпатах» є унікальний парк, тут знаходиться одна з найкращих медичних баз на курорті Трускавець з лікарями, які працюють понад двадцять років, які мають величезний досвід роботи. У «Карпатах» цей кістяк створений давно, і Лев Ярославович Грицак як Заслужений лікар України ретельно підбирає всі кадри в медичному комплексі, щоб він функціонував на найвищому рівні.

Що стосується харчування, то «Карпати» є єдиним санаторієм, який має власне підсобне господарство. І ми зараз робимо акцент на цьому, акцент на екологічно чистій їжі. Ми самі вирощуємо свині, гуси, барани, маємо власну молочну продукцію, недавно закупили буйволів.

Ну і має значення наше місцезнаходження. Ми знаходимося практично в підніжжі гір, тут завжди чисте повітря, чудові краєвиди, що теж сприяє хорошому відпочинку наших гостей.

Якщо люди до нас повертаються на відпочинок, то про що це свідчить? Про те, що в «Карпатах» добре лікування, гарне та здорове харчування, прийнятні ціни, прекрасна природа. В сукупності з цілющими мінеральними водами Трускавця все це дає позитивний результат для відпочинку.

Спілкувався Володимир Ключак, для газети «Карпати»

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