Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ святкує чверть віку свого відродження

By  | 30.05.2018 | Filed under: Публікації

На Львівщині тривають урочистості з нагоди 25-річчя відновлення Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Відтак, у Катедральному храмі Пресвятої Трійці міста Дрогобич відбулась Архиєрейська Божественна Літургія, а на Самбірщині пройшли урочистості з нагоди 55-річчя від дня народження і 30-річчя священичого служіння Преосвященнішого владики Ярослава (Приріза). Очолив святкову Літургію глава УГКЦ Блаженнійший Святослав. Участь у Богослужінні взяв і голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Нагадаємо, що Самбірсько-Дрогобицька Єпархія УГКЦ була відновлена грамотою Блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського, Верховного Архиєпископа Львівського, від 12 липня 1993 року за рішенням Синоду Єпископів УГКЦ від 16-31 травня 1992 року. Історично ж єпархія відновилася із древньої Самбірської Єпархії, літописні згадки про яку датуються ще ХІІІ ст. Із ХV ст. єпархія називалась Перемишльсько-Самбірською, а в ХVІІ ст. назва єпархії була – Перемишльсько-Самбірсько-Сяноцька. Після ж насильної ліквідації УГКЦ і зміни державних кордонів у 40-х роках ХХ ст., територія теперішньої єпархії опинилась під радянською владою, і до 90-х років духовенство та вірні УГКЦ діяли підпільно. До 1946 року на території цієї єпархії душпастирствував 241 священик, з яких 57 було арештовано. Єпархіяльними були (на теперішній території) 503 парафіяльні храми, 259 плебаній, 6640 га землі, 2488 га – сіножатей та 861 га лісу.

Архиєрейське служіння в новоутвореній Самбірсько-Дрогобицькій єпархії було доручено кир Юліяну (Вороновському), котрий 17 квітня 1994 року був інтронізований як правлячий її архиєрей. 2 березня 2006 р. єпархії було призначено єпископа-помічника – кир Ярослава (Приріза), – якого 21 квітня 2010 р. піднесли до гідності єпископа-коад’ютора. 27 жовтня 2011 р., після того як Блаженніший Святослав (Шевчук) прийняв зречення владики Юліана (Вороновського) з уряду єпископа Самбірсько-Дрогобицького, владика Ярослав перейняв адміністрування Самбірсько-Дрогобицькою єпархією. 24 грудня 2011 р. Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, увів владику Ярослава на престол Самбірсько-Дрогобицької єпархії.

Виступаючи з вітальним словом до єпархіяльного священства та вірян глава УГКЦ зазначив: “Цього дня у Дрогобичі є особливе торжество. Зараз ми зійшлися, щоб подякувати Господу і Святому Духові за 25 років існування цієї єпархії. Я пригадую собі, коли 25 років тому я, будучи молодим семінаристом, співав у семінарійному хорі під час Божественної Літургії. Я тоді уважно слухав декрет щодо проголошення нової єпархії. У ньому єпископи нашої Церкви сповіщали про створення нової важливої структури словами Діянь святих апостолів: “Сподобалося Святому Духові і нам…” Я тоді зрозумів, що кожен Синод Єпископів — це П’ятидесятниця, бо єпископи намагаються чинити те, що подобається Святому Духові. Тож ця єпархія народилася як плід П’ятидесятниці у синодальному діянні нашого народу. Тому, дякуючи Святому Духові за створення цієї єпархії, ми сьогодні молитовно згадуємо всіх владик, які тоді в синодальній П’ятидесятниці вчинили те, що сподобалося Святому Духові, а тому і їм. І ми бачимо, що це рішення було справді духоносним”.

Ігор Галущак, Дрогобич-Львів

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