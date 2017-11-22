Санаторій «Карпати» – серед пріоритетних пропозицій молдовських туроператорів по бальнеологічному туризму

By  | 24.11.2017 | Filed under: Новини

На ім`я генерального директора Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лева Грицака надійшов лист за підписом голови Асоціації Патронатів Індустрії Туризму в Республіці Молдова Габрієла Мержиняну, в якому він висловлює враження від побаченого сервісу та можливостей санаторію.

«Асоціація Патронатів Індустрії Туризму висловлює вдячність керівництву санаторію «Карпати» за проведення інфо-туру 17-22 вересня 2017 р. для промоції молдовськими туристичними агентствами високоякісного лікувального і оздоровчого відпочинку. Високий сервіс, комфорт та затишок забезпечують постояльцям прекрасні умови для лікування та відновлення сил.

Члени Асоціації Патронатів Індустрії Туризму і колеги, які брали участь в  інфо-турі вперше у Трускавці, залишилися приємно враженими від високого рівня наданого сервісу для відпочивальників у санаторії «Карпати», а також цікавими екскурсіями та презентаціями.

Цей інфо-тур був прекрасним практичним аргументом для туристичних агентств, щоб включити санаторій «Карпати» у власні пропозиції для туристів із республіки Молдова як одну з пріоритетних пропозицій по бальнеологічному туризму», – йдеться в листі.

Репортаж про візит молдавської делегації до Трускавця у вересні цього року можна прочитати за посиланням: http://protruskavets.org.ua/habryel-marhyneanu-vydyt-bolshye-perspektyvyi-kurorta-truskavets/

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №78125 Офіційна робота в Польщі
    22.11.2017 | 20:04

    Офіційна робота на території усієї Польщі Польська компанія Peo­ple Work Group Sp. z o.o. (KRS: 0000571893, NIP: 7010503166, REGON: 362302479) це: – Надійна компанія з багаторічним досвідом працевлаштування українців по всій території Польші. – Усі вакансії безкоштовні. – Контракти з перевіреними закладами Польші. – Ми є прямим працедавцем і гарантуємо надійну і стабільну роботу цілий [...]

  • Запрошуємо на роботу
    22.11.2017 | 16:42

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу оператора котельні (тверде паливо). Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеУ Трускавці поговорять про Майдан (0)Оголошення для батьків (0)Запрошуємо на п`єсу «Він, вона, вікно, покійник» (0)Трускавчан запрошують обговорити впровадження платного входу в бювет (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви