Санаторій «Карпати» – серед пріоритетних пропозицій молдовських туроператорів по бальнеологічному туризму

На ім`я генерального директора Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лева Грицака надійшов лист за підписом голови Асоціації Патронатів Індустрії Туризму в Республіці Молдова Габрієла Мержиняну, в якому він висловлює враження від побаченого сервісу та можливостей санаторію.

«Асоціація Патронатів Індустрії Туризму висловлює вдячність керівництву санаторію «Карпати» за проведення інфо-туру 17-22 вересня 2017 р. для промоції молдовськими туристичними агентствами високоякісного лікувального і оздоровчого відпочинку. Високий сервіс, комфорт та затишок забезпечують постояльцям прекрасні умови для лікування та відновлення сил.

Члени Асоціації Патронатів Індустрії Туризму і колеги, які брали участь в інфо-турі вперше у Трускавці, залишилися приємно враженими від високого рівня наданого сервісу для відпочивальників у санаторії «Карпати», а також цікавими екскурсіями та презентаціями.

Цей інфо-тур був прекрасним практичним аргументом для туристичних агентств, щоб включити санаторій «Карпати» у власні пропозиції для туристів із республіки Молдова як одну з пріоритетних пропозицій по бальнеологічному туризму», – йдеться в листі.

Репортаж про візит молдавської делегації до Трускавця у вересні цього року можна прочитати за посиланням: http://protruskavets.org.ua/habryel-marhyneanu-vydyt-bolshye-perspektyvyi-kurorta-truskavets/

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