СБУ блокувала спробу російських спецслужб провести кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи судової влади України

Співробітники Служби безпеки України блокували спробу російських спецслужб провести масштабну кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи судової влади України.

Фахівці СБУ зафіксували, що кібератака розпочалася через розсилку електронною поштою заражених вірусом підроблених бухгалтерських документів. Після відкриття файлів на комп’ютери приховано завантажувалось шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання до судових інформаційних систем та викрадення службової інформації.

Співробітники СБ України встановили, що виявлена вірусна програма з’єднувалась з контрольно-командних серверів які мають, зокрема, російські ІР-адреси.

За висновками фахівців задум спецслужб РФ полягав у блокуванні сталого функціонування судової інформаційної системи України. Завдяки спільним заходам із Державною судовою адміністрацією та Держспецзв’язку вдалося локалізувати негативні акції кібератаки та попередити її подальший розвиток.

СБ України, як ключова структура із забезпечення національної безпеки, продовжує реалізовувати комплекс необхідних заходів для захисту критичної інформаційної структури держави.

Прес-центр СБУ

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