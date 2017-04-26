СБУ закликає громадян бути пильними

By  | 27.04.2017 | Filed under: Публікації

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби.

Особливу увагу слід звертати на тих осіб, поведінка яких викликає насторогу. Вони можуть проявляти незрозумілий підвищений інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей, підприємств, військових об’єктів, будівель органів влади та управління.

У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів чи інформації про наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності просимо анонімно повідомити про це до УСБ України у Львівській області за номером гарячої лінії (032) 298-66-22 та на електронну поштову скриньку: usbu_lvi@ssu.gov.ua.

Інформація, що надійде до Служби безпеки України, буде перевірена.

Контактні телефони Дрогобицького міського відділу Служби безпеки України у Львівській області:

- черговий (цілодобово): 097-117-73-15,

- стаціонарний: (03244) 2-37-65.

Прес-служба УСБ України у Львівській області

Трускавецький вісник

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    Особливу увагу слід звертати на тих осіб, поведінка яких викликає насторогу. Вони можуть проявляти незрозумілий підвищений інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури.

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